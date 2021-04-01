Рух за боді-позитив набирає обертів, коучі та психотерапевти не втомлюються повторювати про те, як важливо любити та приймати себе. Але варто комусь з зірок схуднути, як весь інтернет охоплює цікавість до методик, які використали кумири мільйонів.

Найсумніше, що поза ексклюзивною новиною, мало хто згадує про мотиви чи безпеку використаних дієт. Щоб розвіяти міфи та виявити підводні камені схуднення зірок, згадуємо знамениті історії втрати ваги та підкріплюємо їх аналізом дієтологів.

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Адель

Протягом усієї кар'єри Адель стикалася як не з критикою свого тіла, так з критикою свого перевтілення. Після публікації нового образу співачки, аудиторія розділилася на 3 табори: тих, хто вітав її, тих, хто вважав, що вона стала "як всі" та зрадила рух боді-позитиву та тих, хто просив не обговорювати вагу Адель, якщо вона сама не коментує схуднення.

Про те, як Адель досягла такого вражаючого результату, розповіли її тренери та інсайдерські джерела. Основною причиною для схуднення стала турбота про своє здоров'я, а також бажання стати прикладом правильного способу життя для сина. Співачка почала займатися в спортзалі ще у 2012 році, але щільний розклад не дозволив налагодити регулярні заняття. Говорячи про схуднення Адель, експерти часто згадують про стрітфуд-дієту, але, найімовірніше, зміни в зовнішності співачки викликані обмеженою кількістю калорій та шкідливих продуктів.

Коментар дієтолога Інформація про цілі зниження ваги Адель зібрана по крихтах. Тож ми не можемо точно сказати, якого режиму харчування вона дотримувалася і наскільки інтенсивними були її тренування. Якщо дивитися на загальну картину, ми бачимо людину, яка зіткнулася з дискомфортом. Головне, щоб в гонитві за здоров'ям не з'явилося ще однієї причини звернутися до лікаря.

Ребел Вілсон

На відміну від Адель, Ребел Вілсон докладно розповідала про свій новий спосіб життя. Жінка займається спортом 5 – 6 разів на тиждень, багато ходить та намагається вживати не більше 1500 калорій протягом дня. Вілсон замінила значну частину вуглеводів на білки та вживає 2 – 3 літри води в день.

Для того, щоб досягти стійких результатів, Ребел повинна була подолати схильність до переїдання, викликану емоційним навантаженням. Вона багато говорить про те, що їй потрібно було навчитися поважати, любити і цінувати себе.

Причинами для перегляду свого способу життя стало святкування сорокаріччя, тоді Вілсон усвідомила, що вже 20 років живе із зайвою вагою. До того ж актриса прийняла рішення заморозити яйцеклітини, тож турбота про здоров'я стала важливим кроком до її мети.

Ребел Вілсон помітила, що після схуднення люди почали приділяти їй більше уваги.

Коментар дієтолога Щоб скинути вагу, однією дієти недостатньо. Особливо, якщо людина чітко розуміє зв'язок свого емоційного стану і ставлення до їжі. Щоб уникнути рецидиву, треба намагатися пропрацювати всі групи причин набору зайвої ваги: ​​біологічну, соціальну та психологічну. У 95% випадках основна проблема – це переїдання. І щоб впоратися з цим варто звертатися до експертів.

Джон Гілл

Заради ролей Джону Гіллу доводилося скидати та набирати вагу. Його рецепт схуднення простий: фізичне навантаження і правильне харчування. Крім того, актор працює над подоланням травм, отриманих в юності. Кілька років тому він зрозумів, наскільки його травмували постійні знущання ровесників над його зовнішністю, а недавно у своєму інстаграмі Гілл написав, що довгий час соромився свого тіла.

Лише зараз, в 37 років, він навчився приймати та любити себе.

Коментар дієтолога Варто розуміти, що постійні зміни ваги Джона Гілла обумовлені його роботою. В цьому випадку є актор, а є людина, яка соромилася зняти футболку на людях. Є професії, де на робочий процес впливає форма тіла. Найбільше це стосується моделей і акторів. Коли людина починає кар'єру, вона повинна усвідомлювати, що швидше за все зіткнеться з дискомфортом. В історії Хілла ми бачимо цілком чудову динаміку. Найважливіше, що він змінює ставлення до свого тіла і долає страхи. Той факт, що його оточують фахівці, починаючи з дієтолога і закінчуючи психотерапевтом, тільки підтверджує раціональність його підходу.

Ед Ширан

У подкасті Behind the Medal Ширан розповів, що в дитинстві грав у футбол, але закинув спорт, коли зайнявся музикою. Ед почав курити, їсти за двох, а під час концертних турів любив поїсти смажені курячі крильця, випити пару пляшок вина, подивитися "Сімпсонів". Спочатку це не здавалося чимось страшним, адже на виступах витрачається багато енергії. Але звичка зберігалася, а вага збільшувалася.

Взятися за себе і своє здоров'я співаку допомогли образливі коментарі. Через постійну критику Ширан кинув палити, почав бігати вранці, плавати і поступово схуд зі 100 кілограмів до 76.

Коментар дієтолога Це хороший приклад до яких наслідків можуть призвести звички, які формуються роками. Мотивом до схуднення Еда став інтерес публіки. І в випадку Еда вдалося покращити якість життя та позбутися деструктивних звичок. Проте критичні коментарі можуть посилити розлад харчової поведінки.

Баста Раймс

Трансформація Раймса частково була викликана виходом нового альбому на створення якого пішло 11 років. За час роботи він набрав вагу та кинув тренування. Утім, представити важливий для нього альбом музикант хотів в хорошій фізичній формі.



Результати тренувань / Фото інстаграм bustarhymes

З іншого боку – бажання зайнятися собою викликала термінова операція.

Перший місяць він тренувався 5 днів на тиждень, 2 – 3 рази на день. Як наслідок Раймс збільшив м'язову масу та почав важити 154 кілограми. Далі він націлився на покращення метаболізму та зміг схуднути до 115 кілограмів.