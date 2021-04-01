Движение за боди-позитив набирает обороты, коучи и психотерапевты не устают повторять о том, как важно любить и принимать себя. Но стоит кому-то из звезд похудеть, как весь интернет охватывает интерес к методикам, которые использовали кумиры миллионов.

Самое печальное, что за пределами эксклюзивных новостей, мало кто вспоминает о мотивах или безопасности использованных диет. Чтобы развеять мифы и обнаружить подводные камни похудения звезд, вспоминаем знаменитые истории потери веса и подкрепляем их анализом диетологов.

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Адель

На протяжении всей карьеры Адель сталкивалась как с критикой своего тела, так и с критикой перевоплощения. После публикации нового образа певицы, аудитория разделилась на 3 лагеря: тех, кто поздравлял ее, тех, кто считал, что она стала "как все" и предала движение бодипозитива и тех, кто просил не обсуждать вес Адель, если она сама не комментирует похудение.

О том, как Адель достигла такого впечатляющего результата, рассказали ее тренеры и инсайдерские источники. Основной причиной для похудения стала забота о своем здоровье, а также желание стать примером правильного образа жизни для сына. Певица начала заниматься в спортзале еще в 2012 году, но плотное расписание не позволило наладить регулярные занятия. Говоря о похудении Адель, эксперты часто вспоминают о стритфуд-диете, но, скорее всего, изменения во внешности певицы вызваны ограниченным количеством калорий и вредных продуктов.

Комментарий диетолога Информация о цели снижения веса Адель собрана по крупицам. Поэтому мы не можем точно сказать, какого режима питания она придерживалась и насколько интенсивными были ее тренировки. Если смотреть на общую картину, мы видим человека, который столкнулся с дискомфортом. Главное, чтобы в погоне за здоровьем не появилось еще одной причины обратиться к врачу.

Ребел Уилсон

В отличие от Адель, Ребел Уилсон подробно рассказывала о своем новом образе жизни. Женщина занимается спортом 5 – 6 раз в неделю, много ходит и пытается употреблять не более 1500 калорий в течение дня. Уилсон заменила значительную часть углеводов белками и принимает 2 – 3 литра воды в день.

Для того чтобы достичь устойчивых результатов, Ребел должна была преодолеть склонность к перееданию, вызванную эмоциональным нагрузкам. Она много говорит о том, что ей нужно было научиться уважать, любить и ценить себя.

Причинами для пересмотра своего образа жизни стало празднование сорокалетия, тогда Уилсон осознала, что уже 20 лет живет с лишним весом. К тому же, актриса приняла решение заморозить яйцеклетки, поэтому забота о здоровье стала важным шагом к ее цели.

Ребел Уилсон заметила, что после похудения люди начали уделять ей больше внимания.

Комментарий диетолога Чтобы сбросить вес, одной диеты недостаточно. Особенно, если человек четко понимает связь своего эмоционального состояния и отношения к еде. Чтобы избежать рецидива, надо стараться проработать все группы причин набора лишнего веса: биологическую, социальную и психологическую. В 95% случаях основная проблема – это переедание. И чтобы справиться с этим, стоит обращаться к экспертам.

Джон Хилл

Ради ролей Джону Хиллу приходилось сбрасывать и набирать вес. Его рецепт похудения прост: физическая нагрузка и правильное питание. Также актер работает над преодолением травм, полученных в юности. Несколько лет назад он понял, насколько его травмировали постоянные издевательства сверстников над его внешностью, а недавно в своем инстаграме Хилл написал, что долгое время стеснялся своего тела.

Только сейчас, в 37 лет, он научился принимать и любить себя.

Комментарий диетолога Стоит понимать, что постоянные изменения веса Джона Хилла обусловлены его работой. В этом случае есть актер, а есть человек, который стеснялась снять футболку на людях. Есть профессии, где рабочий процесс влияет форма тела. Больше всего это касается моделей и актеров. Когда человек начинает карьеру, он должен осознавать, что скорее всего столкнется с дискомфортом. В истории Хилла мы видим вполне отличную динамику. Самое важное, что он меняет отношение к своему телу и преодолевает страхи. Тот факт, что его окружают специалисты, начиная с диетолога и заканчивая психотерапевтом, только подтверждает рациональность его подхода.

Эд Ширан

В подкасте Behind the Medal Ширан рассказал, что в детстве играл в футбол, но забросил спорт, когда занялся музыкой. Эд начал курить, есть за двоих, а во время концертных туров любил поесть жареные куриные крылышки, выпить пару бутылок вина, посмотреть "Симпсонов". Сначала это не казалось чем-то страшным, ведь на выступлениях тратится много энергии. Но привычка сохранялась, а вес увеличивалась.

Взяться за себя и свое здоровье певцу помогли оскорбительные комментарии. Из-за постоянной критики, он бросил курить, начал бегать по утрам, плавать и постепенно похудел со 100 килограммов до 76.

Комментарий диетолога Это хороший пример к каким последствиям могут привести привычки, которые формируются годами. Поводом к похудению Эда стал интерес публики. В случае Эда удалось улучшить качество жизни и избавиться от деструктивных привычек. Однако критические комментарии могут усилить расстройство пищевого поведения.

Баста Раймс

Трансформация Раймса частично была вызвана выходом нового альбома на создание которого ушло 11 лет. За время работы он набрал вес и бросил тренировки. Но представить важный для него альбом музыкант хотел в хорошей физической форме.



Результаты тренировок / Фото инстаграм bustarhymes

С другой стороны – желание заняться собой вызвала срочная операция.

Первый месяц он тренировался 5 дней в неделю, 2 – 3 раза в день. Как следствие – Раймс увеличил мышечную массу и стал весить 154 килограммов. Далее он нацелился на улучшение метаболизма и смог похудеть до 115 килограммов.

Комментарий диетолога Способ, которым воспользовался Баста Раймс, тоже подходит для коррекции веса. Суть такого подхода заключается в том, чтобы увеличить количество активной мышечной массы и улучшить метаболизм. Но лишние тренировки могут пагубно сказаться на здоровье. Поэтому если вы решаете повысить суточную калорийность рациона и в начале набрать мышечную массу, помните: пищевые привычки останутся.

Келли Осборн