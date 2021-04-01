От Адель до Джона Хилла: как худеют звезды и безопасны ли их методы
Движение за боди-позитив набирает обороты, коучи и психотерапевты не устают повторять о том, как важно любить и принимать себя. Но стоит кому-то из звезд похудеть, как весь интернет охватывает интерес к методикам, которые использовали кумиры миллионов.
Источник:РБК
Самое печальное, что за пределами эксклюзивных новостей, мало кто вспоминает о мотивах или безопасности использованных диет. Чтобы развеять мифы и обнаружить подводные камни похудения звезд, вспоминаем знаменитые истории потери веса и подкрепляем их анализом диетологов.
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Адель
На протяжении всей карьеры Адель сталкивалась как с критикой своего тела, так и с критикой перевоплощения. После публикации нового образа певицы, аудитория разделилась на 3 лагеря: тех, кто поздравлял ее, тех, кто считал, что она стала "как все" и предала движение бодипозитива и тех, кто просил не обсуждать вес Адель, если она сама не комментирует похудение.
О том, как Адель достигла такого впечатляющего результата, рассказали ее тренеры и инсайдерские источники. Основной причиной для похудения стала забота о своем здоровье, а также желание стать примером правильного образа жизни для сына. Певица начала заниматься в спортзале еще в 2012 году, но плотное расписание не позволило наладить регулярные занятия. Говоря о похудении Адель, эксперты часто вспоминают о стритфуд-диете, но, скорее всего, изменения во внешности певицы вызваны ограниченным количеством калорий и вредных продуктов.
Ребел Уилсон
В отличие от Адель, Ребел Уилсон подробно рассказывала о своем новом образе жизни. Женщина занимается спортом 5 – 6 раз в неделю, много ходит и пытается употреблять не более 1500 калорий в течение дня. Уилсон заменила значительную часть углеводов белками и принимает 2 – 3 литра воды в день.
Для того чтобы достичь устойчивых результатов, Ребел должна была преодолеть склонность к перееданию, вызванную эмоциональным нагрузкам. Она много говорит о том, что ей нужно было научиться уважать, любить и ценить себя.
Причинами для пересмотра своего образа жизни стало празднование сорокалетия, тогда Уилсон осознала, что уже 20 лет живет с лишним весом. К тому же, актриса приняла решение заморозить яйцеклетки, поэтому забота о здоровье стала важным шагом к ее цели.
Ребел Уилсон заметила, что после похудения люди начали уделять ей больше внимания.
Джон Хилл
Ради ролей Джону Хиллу приходилось сбрасывать и набирать вес. Его рецепт похудения прост: физическая нагрузка и правильное питание. Также актер работает над преодолением травм, полученных в юности. Несколько лет назад он понял, насколько его травмировали постоянные издевательства сверстников над его внешностью, а недавно в своем инстаграме Хилл написал, что долгое время стеснялся своего тела.
Только сейчас, в 37 лет, он научился принимать и любить себя.
Эд Ширан
В подкасте Behind the Medal Ширан рассказал, что в детстве играл в футбол, но забросил спорт, когда занялся музыкой. Эд начал курить, есть за двоих, а во время концертных туров любил поесть жареные куриные крылышки, выпить пару бутылок вина, посмотреть "Симпсонов". Сначала это не казалось чем-то страшным, ведь на выступлениях тратится много энергии. Но привычка сохранялась, а вес увеличивалась.
Взяться за себя и свое здоровье певцу помогли оскорбительные комментарии. Из-за постоянной критики, он бросил курить, начал бегать по утрам, плавать и постепенно похудел со 100 килограммов до 76.
Баста Раймс
Трансформация Раймса частично была вызвана выходом нового альбома на создание которого ушло 11 лет. За время работы он набрал вес и бросил тренировки. Но представить важный для него альбом музыкант хотел в хорошей физической форме.
Результаты тренировок / Фото инстаграм bustarhymes
С другой стороны – желание заняться собой вызвала срочная операция.
Первый месяц он тренировался 5 дней в неделю, 2 – 3 раза в день. Как следствие – Раймс увеличил мышечную массу и стал весить 154 килограммов. Далее он нацелился на улучшение метаболизма и смог похудеть до 115 килограммов.
Келли Осборн
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