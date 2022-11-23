Поява зморшок – є природною реакцією шкіри на зміну років у сторону старості. Проте цей процес можна призупинити, якщо знати ці помилки. Ваша міміка і щирість можуть вам завадити.

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Ці помилки призводять до зморшок

Примружуєте очі

Часто з віком можливе погіршення зору, тож примружувати очі, щоб прочитати чи побачити щось, доводиться частіше. Куди кращим рішенням як для зору, так і для шкіри, буде похід до офтальмолога, який зможе дослідити, виявити проблему та призначити лікування. Спосіб примруження точно не покращить ситуацію, а от спровокувати появу глибоких зморшків між бровами зможе.

Посміхаєтесь очима

Тут доведеться добряче потренуватись перед дзеркалом, щоб викорінити таку щиру широку посмішку з обличчя, яка провокує появу "гусячих лапок" навколо очей. Захистити від небажаних складок може і гарне зволоження шкіри, яким не варто нехтувати.

Величезна усмішка з нашими очима знову і знову стискає наші періорбітальні м'язи, викликаючи складчастість шкіри навколо очей, яку зазвичай називають гусячими лапками,

– сказав сертифікований дерматолог доктор Елейн Кунг.



Уникайте широкої усмішки / Фото Pexels

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Спите на боці

Якщо ви полюбляєте спати на боці, очікуйте зіткнутись з проблемою асиметрії на обличчі. Особливо це буде актуально для любителів спати лише на одній стороні. Розв'язати вашу проблему зможе інша поза або спеціальна косметична подушка, яка допоможе швидше звикнути до положення на спині.

П'єте з соломинкою

Ще один поштовх до того, щоб назавжди позбутись неекологічних пластикових соломинок. Вони – точно не доречна причина зайвий раз стискати губи у трубочку, що може викликати вертикальні зморшки навколо рота. Врятувати від небажаних вікових ліній може сонцезахисний крем та ретинол, який варто додавати під час вечірніх процедур.