Якщо ви часто ласуєте десертами, не картайте себе за це, адже вони точно не стануть на вашому шляху до стрункої талії, якщо ви вдумливо оберете рецепти. Життя пов'язане з балансом, і коли ви даєте тілу деякі продукти, які воно любить, це може сприяти і покращенню загального здоров'я, і навіть втраті ваги.

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Брауні з малиновим смаком

Якщо ви полюбляєте шоколадні закуски, було би чудово додати до них невелику дозу замороженої малини та лимонної цедри. Це не тільки покращить смак брауні та додасть до нього унікальних кисло-солодких ноток, але й наситить ваше тіло клітковиною та корисними вітамінами.

Окрім того, у рецепті цього брауні використовується яблучне пюре та цілозернове борошно, і через те він набагато легший, ніж деякі інші варіанти десерту.

Кожен брауні, що готується за цим рецептом, містить всього 230 калорій, тож ваш план харчування не надто сильно постраждає.

Морквяні кекси

Попри те, що до морквяних кексів потрібно додати трохи цукру, кленового сиропу та подрібненого ананаса, ця кількість не настільки велика, щоб ви набрали зайву вагу, тож ці надзвичайно смачні кекси стануть чудовим доповненням до будь-якого прийому їжі.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Та якщо ви хочете зробити ці солодощі ще більш дієтичними, ви можете прибрати глазур з вершкового сиру та замінити його на грецький йогурт, який є більш здоровою альтернативою.



Морквяні кекси дуже дієтичні / Фото Pexels​

Кокосово-фруктовий пиріг

Якщо ви полюбляєте солодощі з горіховою солодкою скоринкою, то цей пиріг точно справить на вас незабутнє враження. Він не тільки містить тонку нотку кардамону та поєднується з кремовою начинкою, але й допоможе втримати вагу та не набрати зайвих кілограмів.

У цій страві використовуються свіжі ягоди та сезонні фрукти, і це також надасть вам потрібну кількість вітамінів, мінералів та клітковини.