Если вы часто лакомитесь десертами, не корите себя за это, ведь они точно не станут на вашем пути к стройной талии, если вы вдумчиво выберете рецепты. Жизнь связана с балансом, и когда вы даете телу некоторые продукты, которые оно любит, это может способствовать и улучшению общего здоровья, а также потере веса.

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Брауни с малиновым вкусом

Если вы любите шоколадные закуски, было бы отлично добавить к ним небольшую дозу замороженной малины и лимонной цедры. Это не только улучшит вкус брауни и придаст ему уникальные кисло-сладкие нотки, но и насытит ваше тело клетчаткой и полезными витаминами.

Кроме того, в рецепте этого брауни используется яблочная пюре и целоозерная мука, и поэтому он намного легче, чем некоторые другие варианты десерта.

Каждый брауни, готовящийся по этому рецепту, содержит всего 230 калорий, так что ваш план питания не слишком сильно пострадает.

Морковные кексы

Несмотря на то, что к морковным кексам нужно добавить немного сахара, кленового сиропа и измельченного ананаса, это количество не настолько велико, чтобы вы набрали лишний вес, поэтому эти вкуснейшие кексы станут отличным дополнением к любому приему пищи.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Но если вы хотите сделать эти сладости еще более диетическими, вы можете убрать глазурь из сливочного сыра и заменить его греческим йогуртом, который является более здоровой альтернативой.



Морковные кексы очень диетические / Фото Pexels

Кокосово-фруктовый пирог

Если вы любите сладости с ореховой сладкой корочкой, то этот пирог точно произведет на вас незабываемое впечатление. Он не только содержит тонкую нотку кардамона и сочетается с кремовой начинкой, но поможет удержать вес и не набрать лишних килограммов.

В этом блюде используются свежие ягоды и сезонные фрукты, что даст вам необходимое количество витаминов, минералов и клетчатки.