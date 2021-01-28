Фитнес-тренерка Джастин Уитчерч, которая в течение нескольких десятков лет боролась с алкогольной зависимостью, рассказывает, как изменить мышление с помощью здорового образа жизни и в 41 год выйти на модельный подиум.

Источник: Dailymail

Джастин Уитчерч – 48-летняя жительница австралийского города Голд-Кост, мать двоих детей, модель, писательница и фитнес-тренерша, которая еще недавно боролась с алкоголизмом и не могла представить, что спорт станет частью ее жизни.

Читайте также: Личный опыт: минус 50 килограммов и здоровая щитовидка – фото до и после похудения

Пересмотреть свой образ жизни, Джастин помогли врачи и 9-летняя дочь женщины. Первые – озвучили неутешительные прогнозы, вторая – сказала, что сомневается в улучшении состояния матери.

Сегодня Джастин считает, что одной из самых больших проблем здорового образа жизни является налаживание правильных социальных связей. Когда она только начинала свой путь отказа от алкоголя, ей было трудно сказать людям, что сегодня она не пьет и проигнорировать очередную порцию алкоголя:

Алкоголь – это единственный наркотик, отказываясь от которого, вы должны оправдываться.

Джастин перестала употреблять алкоголь, когда ей было 40 лет. Большую часть своей жизни женщина пыталась перестать пить, но регулярно срывалась, когда возникал повод. За 6 месяцев до полной завязки, Джастин выпивала 3 бутылки вина, иногда, – комбинируя их с водочными изделиями. Женщина похудела на 14 килограммов, показатели печени были критическими, а триглицериды поднялись настолько высоко, что она могла умереть в любой момент от сердечного приступа.

Переломным моментом стала моя девятилетняя дочь, которая со слезами на глазах смотрела на меня и утверждала, что меня уже ничего не спасет.

Врачи предполагали, что с таким темпом Джастин проживет всего несколько месяцев. Но женщина решила взять жизнь в свои руки. Чтобы не сдаться, ей пришлось найти вещи, которые полностью захватят ее внимание и помогут как можно меньше думать о деструктивной привычке. Всем, кто проходит подобный путь Джастин рекомендует делать только то, что принесет пользу здоровью, например, заниматься физическими упражнениями, готовить сбалансированный обед или же – спать. Также полезно вспомнить о заброшенном хобби или заняться поиском нового дела жизни.



На своих лекциях Джастин часто подчеркивает, что после первого этапа, где вы отказываетесь от старого окружения, вводите новые привычки и проявляете больше заботы о себе, наступает не менее сложная стадия контроля. Вам нужно быть осторожным, подбирая где в какое время суток, вы встречаетесь с коллегами или друзьями.

Когда вы начнете восстанавливать социальные контакты, позаботьтесь о том, чтобы время суток не предусматривало возможности выпить. Для меня это всегда был завтрак или ланч. Конечно, бывают моменты, когда вас окружает выпивка: дни рождения, юбилей или корпоратив. Чтобы не поддаться соблазну в такие моменты – наполните бокал сладкой водой или соком. Если напор вопросов относительно того, почему вы отказываетесь от алкоголя становится слишком агрессивным, влейте немного яблочного сока в газированную воду, чтобы выглядело так, будто вы пьете шампанское. Никто даже не заметит разницы! Но невероятной историю делает не только факт отказа от алкоголя, но и то, как изменилась жизнь Джастин.