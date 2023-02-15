Загалом тваринні білки не є корисними чи шкідливими для здоров'я. Як і в усіх сферах харчування, проблема має тонший характер.

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Що ви втрачаєте

М'ясо забезпечує необхідні мікроелементи, такі як вітаміни групи В, залізо та цинк, а також є джерелом повноцінного білка,

– говорить сертифікований дієтолог Дені Леві-Воллінз.

Повноцінна білкова їжа містить усі дев'ять амінокислот, які вважаються необхідними для міцного здоров'я. Їх не може виробляти людський організм, ми повинні отримувати амінокислоти із зовнішніх джерел.

Повноцінні білки можна отримувати і з нем'ясних джерел, таких як молочні продукти, яйця та соєві продукти. Але м'ясо є доступним і ефективним джерелом. Відмова від нього без правильної заміни погано вплине на організм.

Якщо м'ясо просто забрати з раціону, а не замінити, споживач ризикує отримати дефіцит заліза або B12, анемію та виснаження м'язів,

– пояснює Леві-Воллінз.

Які переваги

З іншого боку, виключення м'яса з раціону має певні переваги. Наприклад, зменшення насичених жирів, холестерину та натрію – усіх сполук, які можуть збільшити певні ризики для здоров'я при таких станах, як серцево-судинні захворювання та високий кров'яний тиск.

"Якщо м'ясо замінити рослинними джерелами білка, то серед інших переваг – збільшення споживання клітковини, фітонутрієнтів і антиоксидантів", – каже дієтолог.

Деякі дослідження показують, що заміна м'яса (зокрема, червоного та обробленого) на продукти рослинного походження пов'язана зі збільшенням тривалості життя.