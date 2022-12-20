Банани – це універсальний і ароматний фрукт, який часто додають у смузі, випічку, соуси та десерти. Однак снідати лише бананом – погана ідея.

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Чи є банани корисним сніданком

Банани містять велику кількість калію, клітковини та вітамінів B6 і C. Однак вони також багаті значною кількістю вуглеводів і природних цукрів.

Хоча це допомагає забезпечити швидкий приплив енергії, щоб правильно почати ранок, але водночас підвищує рівень цукру в крові. У хворих на діабет 2 типу може статися ранковий збій.

Дослідження також показують, що сніданок, який складається переважно з перероблених вуглеводів, посилює відчуття голоду. Це підвищує ризик збільшення ваги в довгостроковій перспективі.



Снідати лише бананами не варто / Фото Unsplash

Вживання бананів перед сніданком

Вживання банана окремо на сніданок не дуже корисне, але їсти його перед прийомом їжі можна.

Один середній банан містить близько 3 грамів клітковини, рослинної сполуки, яка уповільнює спорожнення шлунка, посилюючи відчуття ситості.

Незрілі зелені банани також містять особливий тип клітковини, який називається стійким крохмалем. Він сприяє здоров'ю кишківника.

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