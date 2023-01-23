Вчені виявили зв'язок між вірою у паранормальні явища та якістю сну. Чи можуть "привиди" зіпсувати нічний відпочинок і здоров'я, розповідаємо далі.

До слова Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Чому не треба вірити у паранормальні явища

Міжнародна група дослідників взялась аналізувати показники сну близько 9 тисяч дорослих людей. Усіх учасників експерименту попросили дати відповіді на запитання, що так чи інакше стосувались віри у паранормальні явища і якості нічного відпочинку.

Дослідження виявило зв'язок між цими двома факторами. Так, ті люди, що вірили у надприроднє, мали гірший сон. Науковці це пояснили тим, що при спробі заснути зорові й слухові галюцинації сприймаються, наче містичні явища. Опісля люди втрачають сон.

Інший результат експерименту здивував. Виявилось, що той, хто вірить у життя після смерті, часто страждає від сонного паралічу (стан повного або часткового паралічу м'язів, який може з'являтись під час пробудження або рідше під час засинання). Такий стан передбачає повну знерухомленість, відсутність можливості говорити та відкривати очі.

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Наразі пояснити зв'язок між вірою в паранормальні явища та паралічем науковці не можуть, тому у планах вже є додаткові експерименти щодо цього.