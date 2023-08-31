За здоров’ям очей варто пильно слідкувати, особливо влітку, адже за цей час очі піддаються яскравому сонячному світлу, кондиціонуванням в офісах, сухій атмосфері, пилу, піску та морській воді.

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"Надмірна дія сонячного світла та ультрафіолетового світла може завдати серйозної шкоди здоров'ю задньої частини ока і з часом може збільшити ризик серйозних захворювань очей. Важливо регулярно вживати заходів щодо догляду за нашими очима. Певна частина ока – макула, відповідає за багато аспектів зору", – зазначила дієтологиня Емма Десбішир.

Макула – це частина сітківки, розташована прямо в задній частині ока. Його діаметр всього близько 5 мм, але він відповідає за наш центральний зір, більшу частину нашого колірного зору та найдрібніші деталі того, що ми бачимо. У макулі дуже висока концентрація фоторецепторних клітин – клітин, які вловлюють світло.

Макула – найчутливіша частина сітківки, що забезпечує нам гострий центральний зір, необхідний для таких дій, як читання і водіння,

– додала дієтологиня.

Вона рекомендує збільшити споживання вітаміну С, аби захистити макулу. За її словами, вітамін С – це водорозчинний вітамін-антиоксидант, який допомагає захистити жовту пляму від окисного пошкодження. Вітамін С необхідний для виробництва колагену, а колаген дійсно важливий для очей, оскільки він захищає їх.

Продукти з вітаміном С

Цитрусові (апельсини та лимони);

Ківі;

Полуниця;

Перець;

Помідори;

Хрестоцвіті овочі (броколі, брюссельська капуста, качанна, цвітна капуста).

Дієтологиня також порадила їсти продукти, багаті на лютеїн, зеаксантин, вітамін Е, цинк, мідь і вітамін В2, щоб сприяти здоров'ю очей.



Овочі та фрукти, що містять вітамін С / Фото з Pexels

Що кажуть дослідження?

Дослідження, опубліковане у журналі "Офтальмологія" у 2016 році, показало, що вітамін С пов'язаний із розвитком катаракти в очах.

Катаракта виникає, коли на кришталику ока утворюються каламутні плями. Ці плями з часом збільшуються, викликаючи нечіткість зору і навіть сліпоту.

У дослідженні взяли участь понад 1000 пар близнюків жіночої статі. Вчені дійшли висновку, що учасники, які споживали більше вітаміну С, продемонстрували зниження ризику прогресування катаракти на 33%.