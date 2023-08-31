За здоровьем глаз следует пристально следить, особенно летом, ведь за это время глаза подвергаются яркому солнечному свету, кондиционированию в офисах, сухой атмосфере, пыли, песку и морской воде.

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"Чрезмерное действие солнечного света и ультрафиолетового света может нанести серьезный вред здоровью задней части глаза и со временем может увеличить риск серьезных заболеваний глаз. Важно регулярно принимать меры по уходу за нашими глазами. Определенная часть глаза – макула, отвечающая за многие аспекты зрения", – отметила диетологиня Эмма Десбишир.

Макула – это часть сетчатки, расположенная прямо в задней части глаза. Его диаметр всего около 5 мм, но он отвечает за наше центральное зрение, большую часть нашего цветового зрения и мельчайшие детали того, что мы видим. У макулы очень высока концентрация фоторецепторных клеток – клеток, улавливающих свет.

Макула – самая чувствительная часть сетчатки, обеспечивающая нам острое центральное зрение, необходимое для таких действий, как чтение и вождение,

– добавила диетология.

Она рекомендует увеличить потребление витамина С, чтобы защитить макулу. По ее словам, витамин С – это водорастворимый витамин-антиоксидант, помогающий защитить желтое пятно от окислительного повреждения. Витамин С необходим для производства коллагена, а коллаген действительно важен для глаз, поскольку он их защищает.

Продукты с витамином С

Цитрусовые (апельсины и лимоны);

Киви;

Клубника;

Перец;

Помидоры;

Крестоцветные овощи (брокколи, брюссельская капуста, кочанная, цветная капуста).

Диетологиня также посоветовала есть продукты, богатые лютеином, зеаксантином, витамином Е, цинком, медью и витамином В2, чтобы способствовать здоровью глаз.



Овощи и фрукты, содержащие витамин С / Фото из Pexels

Что говорят исследования?

Исследование, опубликованное в журнале "Офтальмология" в 2016 году, показало, что витамин С связан с развитием катаракты в глазах.

Катаракта возникает, когда на хрусталике глаза образуются мутные пятна. Эти пятна со временем увеличиваются, вызывая нечеткость зрения и даже слепоту.

В исследовании приняли участие более 1000 пар близнецов женского пола. Ученые пришли к выводу, что участники, потреблявшие больше витамина С, продемонстрировали снижение риска прогрессирования катаракты на 33%.