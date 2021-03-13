Клітковина (харчові волокна) відіграють дуже важливу роль для здоров`я. Втім, як говорить статистика, приблизно 90% людей не отримують достатню кількість оболонок та м'якоті рослин.

Важливе дослідження, опубліковане в Lancet, проводило метааналіз на основі 200 досліджень. В підсумку було виявлено, що люди, які їдять найбільшу кількість харчових волокон, на 15 – 30% рідше страждають на ішемічну хворобу серця, інсульт, цукровий діабет 2 типу та колоректальний рак.

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Ці ефекти були максимальними, коли харчові волокна в раціоні були в межах від 25 до 29 грамів на день. Важливим є те, що спостерігалася "крива" реакції на дозу, так що збільшення споживання клітковини викликало ще більший захист від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, колоректального раку. Цей ефект у відповідь на дозу говорить про причинно-наслідковий зв'язок.⁠

Близько 2 кілограми нашої маси тіла складають мікроорганізми, які живуть у нашому кишечнику. І власне для них волокна є життєво необхідним компонентом – саме вони ферментують клітковину, перетворюючи її в 30 грамів хімічні речовини з широким впливом на наше здоров'я.

30 грамів клітковини – це скільки

Отже, як виглядають ті 30 грамів клітковини, які необхідні дорослій людині?

5 грамів клітковини це:

2 скибочки цільнозернового хліба або декілька хлібців (залежно від виробника);

150 грамів спагетті з цільної крупи;

50 грамів каші;

1 середня запечена картопля;

2 жмені (80 грамів) малини;

1 велике яблуко/груша;

половинка авокадо;

150 грамів (5 шматків) відвареного броколі;

1 жменя горіхів 30 – 40 грамів (мигдаль, волоський горіх);

100 грамів попкорну – 13 грам клітковини.

На етикетках круп, пластівців, хлібцях, хлібі ви зможете знайти кількість клітковини, волокон, fiber в розділі "вуглеводи".

Якщо в кожен прийом їжі добавляти овочі чи фрукти, їсти злаки (каші), горіхи, сухофрукти, тоді ваш раціон точно буде багатим на клітковину.