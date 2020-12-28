Каждый год мы ждем прихода зимы и морозной погоды: пейзажи в это время вызывают восторг, а снег – сообщает о приближении праздника. Однако не все чувствуют радость и положительные эмоции зимой. Ведь, кроме праздника, зима приносит мучительную травматизацию.

Гололедица на дороге может стать причиной болезненных падений, которые часто приводят к травмам. Как следствие – человек может получить повреждения различного характера: вывихи, растяжение связок, гематомы, переломы костей. Иногда подобные падения не приводят к значительным травмам, но могут стать причиной хронических болезней: радикулита, артрита суставов, миозита, которые никак не проявляются в течение длительного времени.

Обычно неприятные травмы возникают в нерабочее время, поэтому их называют бытовым травматизмом.

Бытовые травмы – это несчастные случаи в домах, дворах и на приусадебных участках, во время отдыха, игр и прочей рутины. Во всем мире бытовые травмы составляют почти половину всех травм, возникающих в нерабочее время.

Поэтому сегодня мы предлагаем обратить внимание на несколько практических советов, которые помогут предотвратить травмы и уменьшить риск возникновения серьезных травм в период гололеда.

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Зимой повышается риск травматизации / Фото iStock

Как избежать травматизации в зимнее время

Ходите не спеша , слегка расслабьтесь в коленях ноги и ступайте на всю подошву . Руки должны быть свободными, поэтому выбирайте сумку через плечо или рюкзак. Помните, что спешка увеличивает вероятность, что вы поскользнетесь, поэтому выходите из дома заранее.

, слегка расслабьтесь в коленях ноги и . Руки должны быть свободными, поэтому выбирайте сумку через плечо или рюкзак. Помните, что спешка увеличивает вероятность, что вы поскользнетесь, поэтому При нарушении равновесия быстро присядьте, чтобы снизить высоту – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах, или же упасть с минимальными повреждениями.

– это наиболее реальный шанс удержаться на ногах, или же упасть с минимальными повреждениями. В момент падения сожмитесь, напрягите мышцы, а прикоснувшись к земле, постарайтесь перекатиться – удар, направленный на вас, растянется и потеряет свою силу при вращении.

– удар, направленный на вас, растянется и потеряет свою силу при вращении. Не держите руки в карманах – это увеличивает возможность падения и провоцирует тяжелые травмы, часто – даже переломы.

– это увеличивает возможность падения и провоцирует тяжелые травмы, часто – даже переломы. Не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололед. Помните, что при гололеде значительно увеличивается тормозной путь машины и падение перед автомобилем, движущимся приводит, как минимум, до увечья, в худших случаях, – к гибели.

во время снегопада и в гололед. Помните, что при гололеде значительно увеличивается тормозной путь машины и падение перед автомобилем, движущимся приводит, как минимум, до увечья, в худших случаях, – к гибели. Не прогуливайтесь с края проезжей части дороги. Это опасно всегда, а с гололедом риск только повышается.

Когда травмирования избежать не удалось, следует знать, как помочь себе или другому травмированному человеку. Вот некоторые советы, которые могут помочь предотвратить осложнения в случае возникновения повреждений кожи или конечностей.



Первая помощь при травмах / Фото Gettyimages

Основы оказания первой помощи при травмах

При переломах необходимо обеспечить неподвижность сломанной руки или ноги. Фиксация перелома обезопасит пострадавшего от ранений обломками костей, поможет препятствовать возникновению боли и кровотечению, а также предотвратит развитие шока.

Чем можно зафиксировать перелом?

Найдите под рукой любой плоский узкий предмет, который будет служить вам шиной. Закрепите его к раненому месту с помощью бинта, веревки, шарфа или куска ткани.

Чтобы не было сдавливания тканей тела, самодельные шины перед применением надо застелить слоем ваты или ткани.

Если Вы просто ударились, то положите на пораженный участок лед.

Держите его 15-20 минут. Повторяйте эту процедуру каждые 4-6 часов в течение первых полутора суток. Это поможет унять боль и наладить кровообращение.

Лучший ледяной компресс – это кусочки колотого льда. Еще хорошо послужит пакетик с замороженной кукурузой, облепихой, зеленым горошком, поскольку замороженные овощи способны изменять конфигурацию своей упаковки, поэтому ее удобно прикладывать к любой части тела.

В перерывах между ледяными компрессами плотно замотайте поврежденное место бинтом, чтобы предотвратить отек и облегчить боль. Если вы травмировали руку или ногу, держите их поднятыми. Это поможет свести к минимуму отек и боль.

Важно! Поскольку лед ослабляет кровообращение, не пользуйтесь этим способом, если болеете сахарным диабетом, имеете заболевания сосудов или пониженное кровообращение вследствие перенесенного хирургического вмешательства.

Также рекомендуется смочить полотенце или эластичный бинт и замотать им поврежденное место, прежде чем накладывать ледяной компресс. Это поможет избежать прямого контакта со льдом. В противном случае – лед может вызвать обморожение. Если вы видите, что отек не проходит – обязательно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью. Не ждите осложнений!

Как лечить бытовые травмы / Фото Gettyimages

Как лечить травматизацию

Основными препаратами для лечения травм являются обезболивающие и противовоспалительные лекарственные средства.

Обезболивающие препараты позволяют избежать болевого шока, а противовоспалительные средства непосредственно влияют на патологический процесс и восстанавливают поврежденные ткани и их функции. Поэтому очень важно завершить воспалительный процесс правильно: от устранения повреждений кожи к восстановлению функций пострадавших органов и конечностей. В будущем это уменьшит риск неприятных проявлений в месте полученной травмы (ограничение функции, болевой синдром, рубцы на поврежденных тканях и др.).



Траумель С доступен в форме таблеток и мази / Фото Compendium

Поэтому, кроме антисептиков, обезболивающих препаратов и других лекарств, в домашней аптечке обязательно должны быть противовоспалительные препараты.

Важно, чтобы препараты в вашей аптечке владели доказанной эффективностью применения, высоким профилем безопасности, натуральным составом и были разрешены для приема пациентам любого возраста.

Вы смело можете обратить внимание на Траумель С – это универсальный препарат, применяемый при травмах и воспалении. Траумель С поможет:

облегчить течение острого воспалительного процесса;

способствовать полному завершению острого воспаления;

снизить риск развития хронизации воспалительного процесса;

нормализовать проницаемость сосудистой стенки (уменьшить отек);

ускорить восстановление поврежденных тканей;

повлиять на все фазы воспалительного процесса.

Траумель С не имеет ограничений в применении и побочных эффектов, характерных для НПВП. Препарат доступен для широкого применения в форме таблеток и мази, что дает дополнительное удобство при применении в различных ситуациях.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией на лекарственное средство.