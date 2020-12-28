Бытовые травмы: все о профилактике и первой помощи при травматизме в зимний период
Каждый год мы ждем прихода зимы и морозной погоды: пейзажи в это время вызывают восторг, а снег – сообщает о приближении праздника. Однако не все чувствуют радость и положительные эмоции зимой. Ведь, кроме праздника, зима приносит мучительную травматизацию.
Гололедица на дороге может стать причиной болезненных падений, которые часто приводят к травмам. Как следствие – человек может получить повреждения различного характера: вывихи, растяжение связок, гематомы, переломы костей. Иногда подобные падения не приводят к значительным травмам, но могут стать причиной хронических болезней: радикулита, артрита суставов, миозита, которые никак не проявляются в течение длительного времени.
Обычно неприятные травмы возникают в нерабочее время, поэтому их называют бытовым травматизмом.
Поэтому сегодня мы предлагаем обратить внимание на несколько практических советов, которые помогут предотвратить травмы и уменьшить риск возникновения серьезных травм в период гололеда.
Зимой повышается риск травматизации / Фото iStock
Как избежать травматизации в зимнее время
- Ходите не спеша, слегка расслабьтесь в коленях ноги и ступайте на всю подошву. Руки должны быть свободными, поэтому выбирайте сумку через плечо или рюкзак. Помните, что спешка увеличивает вероятность, что вы поскользнетесь, поэтому выходите из дома заранее.
- При нарушении равновесия быстро присядьте, чтобы снизить высоту – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах, или же упасть с минимальными повреждениями.
- В момент падения сожмитесь, напрягите мышцы, а прикоснувшись к земле, постарайтесь перекатиться – удар, направленный на вас, растянется и потеряет свою силу при вращении.
- Не держите руки в карманах – это увеличивает возможность падения и провоцирует тяжелые травмы, часто – даже переломы.
- Не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололед. Помните, что при гололеде значительно увеличивается тормозной путь машины и падение перед автомобилем, движущимся приводит, как минимум, до увечья, в худших случаях, – к гибели.
- Не прогуливайтесь с края проезжей части дороги. Это опасно всегда, а с гололедом риск только повышается.
Когда травмирования избежать не удалось, следует знать, как помочь себе или другому травмированному человеку. Вот некоторые советы, которые могут помочь предотвратить осложнения в случае возникновения повреждений кожи или конечностей.
Первая помощь при травмах / Фото Gettyimages
Основы оказания первой помощи при травмах
- При переломах необходимо обеспечить неподвижность сломанной руки или ноги. Фиксация перелома обезопасит пострадавшего от ранений обломками костей, поможет препятствовать возникновению боли и кровотечению, а также предотвратит развитие шока.
Чем можно зафиксировать перелом?
- Найдите под рукой любой плоский узкий предмет, который будет служить вам шиной. Закрепите его к раненому месту с помощью бинта, веревки, шарфа или куска ткани.
- Чтобы не было сдавливания тканей тела, самодельные шины перед применением надо застелить слоем ваты или ткани.
- Если Вы просто ударились, то положите на пораженный участок лед.
Держите его 15-20 минут. Повторяйте эту процедуру каждые 4-6 часов в течение первых полутора суток. Это поможет унять боль и наладить кровообращение.
Лучший ледяной компресс – это кусочки колотого льда. Еще хорошо послужит пакетик с замороженной кукурузой, облепихой, зеленым горошком, поскольку замороженные овощи способны изменять конфигурацию своей упаковки, поэтому ее удобно прикладывать к любой части тела.
- В перерывах между ледяными компрессами плотно замотайте поврежденное место бинтом, чтобы предотвратить отек и облегчить боль.
- Если вы травмировали руку или ногу, держите их поднятыми. Это поможет свести к минимуму отек и боль.
Также рекомендуется смочить полотенце или эластичный бинт и замотать им поврежденное место, прежде чем накладывать ледяной компресс. Это поможет избежать прямого контакта со льдом. В противном случае – лед может вызвать обморожение. Если вы видите, что отек не проходит – обязательно обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью. Не ждите осложнений!
Как лечить бытовые травмы / Фото Gettyimages
Как лечить травматизацию
Основными препаратами для лечения травм являются обезболивающие и противовоспалительные лекарственные средства.
Обезболивающие препараты позволяют избежать болевого шока, а противовоспалительные средства непосредственно влияют на патологический процесс и восстанавливают поврежденные ткани и их функции. Поэтому очень важно завершить воспалительный процесс правильно: от устранения повреждений кожи к восстановлению функций пострадавших органов и конечностей. В будущем это уменьшит риск неприятных проявлений в месте полученной травмы (ограничение функции, болевой синдром, рубцы на поврежденных тканях и др.).
Траумель С доступен в форме таблеток и мази / Фото Compendium
Поэтому, кроме антисептиков, обезболивающих препаратов и других лекарств, в домашней аптечке обязательно должны быть противовоспалительные препараты.
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- облегчить течение острого воспалительного процесса;
- способствовать полному завершению острого воспаления;
- снизить риск развития хронизации воспалительного процесса;
- нормализовать проницаемость сосудистой стенки (уменьшить отек);
- ускорить восстановление поврежденных тканей;
- повлиять на все фазы воспалительного процесса.
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