Быстрый темп жизни часто препятствует правильному и полноценному питанию. Соответственно, большинство из нас сталкивается с дефицитом важных витаминов и минералов, в частности кальция. Как понять, что организму не хватает этого элемента и как восполнить дефицит?

Кальций – это фундамент костной и зубной тканей. В них содержится от 1 до 1,8 килограмма кальция, то есть 99% от всего количества элемента в человеческом организме.

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Детям кальций необходим для правильного формирования скелета, быстрого роста и нормального развития зубов. Взрослым – для поддержания прочности костной ткани, которая постоянно подвергается микротравмам и нуждается в восстановлении.



Где содержится кальций / Фото Pexels

Вне костных тканей, кальций, который находится между клетками и в клетках:

выполняет метаболическую функцию : поступление питательных веществ и клеточный детокс;

: поступление питательных веществ и клеточный детокс; передает информацию от клетки к клетке;

от клетки к клетке; отвечает за мышечные сокращения , в том числе сердечный ритм;

, в том числе сердечный ритм; оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.

Что есть, чтобы получать кальций из продуктов

Если в рационе достаточно пищевых источников кальция, налажена работа желудочно-кишечного тракта, нет дефицита витамина D, злоупотребления кофе и алкоголем, то дополнительно принимать кальций не надо.

Больше всего кальция содержится в твердом выдержанном сыре. Также кальцием богаты:

Кисломолочные продукты без сахара: натуральный сыр, йогурт, кефир, а также продукты из козьего и овечьего молока.

без сахара: натуральный сыр, йогурт, кефир, а также продукты из козьего и овечьего молока. Яичный желток.

Семена : кунжут, мак, лен, конопля, амарант, чиа, горчица.

: кунжут, мак, лен, конопля, амарант, чиа, горчица. Орехи: миндаль, бразильский, грецкий, фундук, фисташки. Их необходимо замачивать и промывать, чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению кальция.

миндаль, бразильский, грецкий, фундук, фисташки. Их необходимо замачивать и промывать, чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению кальция. Рыба и морепродукты: сардины, крабы, креветки, моллюски.

сардины, крабы, креветки, моллюски. Овощи: все виды капусты, лук, оливки, зелень, кроме щавеля и шпината.

все виды капусты, лук, оливки, зелень, кроме щавеля и шпината. Бобовые: соя, фасоль, горох и другие.

Как понять, что у вас дефицит кальция



Дефицит кальция приводит к ломкости ногтей / Фото Pexels

Согласно статистике, 40 – 60% населения испытывают дефицит кальция. Чаще всего он спровоцирован углеводным типом питания (каши, выпечка и сладости вместо мяса, рыбы, сыра), обилием трансжиров (маргарин в кондитерских и мучных изделиях), приемом гормональных контрацептивов, а также хлорированием воды.

При этом сдавать анализ на содержание кальция в крови бессмысленно. У людей с дефицитом, он вымывается из костной ткани, чтобы поддержать нормальный уровень кальция в крови. Для диагностики гипокальцемии, следует проверить уровень паратгормона в крови.

Среди симптомов дефицита:

усталость;

общая слабость;

сонливость;

быстрая утомляемость;

снижение иммунитета;

склонность к кровотечениям (из носа или десен);

появление синяков.

Если у вас наблюдается несколько этих симптомов, следует сдать анализ на уровень ПТГ. Если этого не сделать, дальше вас ожидает ломкость волос, ухудшение качества ногтей, ухудшение зубной эмали и первых признаков кариеса.

Чем грозит дефицит кальция

Без кальция возрастает вероятность переломов, вывихов, боли в суставах. У людей пожилого возраста побочные реакции усложняются до перелома шейки бедренной кости. Поэтому лучше перестраховаться и включить в свой рацион больше продуктов с содержанием кальция.

Если у вас уже диагностирован дефицит кальция, лучше пропить курс добавок. Форма, которая легче всего усваивается организмом – цитрат кальция. Его принимают в дозировке 800 – 1200 мг в день.

Для лучшего усвоения, кальций следует принимать с витамином С или лимонным соком. Также необходим витамин D, достаточное употребление животного белка и здоровый желудочно-кишечный тракт.