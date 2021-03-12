Усталость и сонливость: как понять, что это признаки дефицита кальция
Быстрый темп жизни часто препятствует правильному и полноценному питанию. Соответственно, большинство из нас сталкивается с дефицитом важных витаминов и минералов, в частности кальция. Как понять, что организму не хватает этого элемента и как восполнить дефицит?
Источник:Чемпионат
Кальций – это фундамент костной и зубной тканей. В них содержится от 1 до 1,8 килограмма кальция, то есть 99% от всего количества элемента в человеческом организме.
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Детям кальций необходим для правильного формирования скелета, быстрого роста и нормального развития зубов. Взрослым – для поддержания прочности костной ткани, которая постоянно подвергается микротравмам и нуждается в восстановлении.
Где содержится кальций / Фото Pexels
Вне костных тканей, кальций, который находится между клетками и в клетках:
- выполняет метаболическую функцию: поступление питательных веществ и клеточный детокс;
- передает информацию от клетки к клетке;
- отвечает за мышечные сокращения, в том числе сердечный ритм;
- оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие.
Что есть, чтобы получать кальций из продуктов
Если в рационе достаточно пищевых источников кальция, налажена работа желудочно-кишечного тракта, нет дефицита витамина D, злоупотребления кофе и алкоголем, то дополнительно принимать кальций не надо.
Больше всего кальция содержится в твердом выдержанном сыре. Также кальцием богаты:
- Кисломолочные продукты без сахара: натуральный сыр, йогурт, кефир, а также продукты из козьего и овечьего молока.
- Яичный желток.
- Семена: кунжут, мак, лен, конопля, амарант, чиа, горчица.
- Орехи: миндаль, бразильский, грецкий, фундук, фисташки. Их необходимо замачивать и промывать, чтобы нейтрализовать фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению кальция.
- Рыба и морепродукты: сардины, крабы, креветки, моллюски.
- Овощи: все виды капусты, лук, оливки, зелень, кроме щавеля и шпината.
- Бобовые: соя, фасоль, горох и другие.
Как понять, что у вас дефицит кальция
Дефицит кальция приводит к ломкости ногтей / Фото Pexels
Согласно статистике, 40 – 60% населения испытывают дефицит кальция. Чаще всего он спровоцирован углеводным типом питания (каши, выпечка и сладости вместо мяса, рыбы, сыра), обилием трансжиров (маргарин в кондитерских и мучных изделиях), приемом гормональных контрацептивов, а также хлорированием воды.
При этом сдавать анализ на содержание кальция в крови бессмысленно. У людей с дефицитом, он вымывается из костной ткани, чтобы поддержать нормальный уровень кальция в крови. Для диагностики гипокальцемии, следует проверить уровень паратгормона в крови.
Среди симптомов дефицита:
- усталость;
- общая слабость;
- сонливость;
- быстрая утомляемость;
- снижение иммунитета;
- склонность к кровотечениям (из носа или десен);
- появление синяков.
Если у вас наблюдается несколько этих симптомов, следует сдать анализ на уровень ПТГ. Если этого не сделать, дальше вас ожидает ломкость волос, ухудшение качества ногтей, ухудшение зубной эмали и первых признаков кариеса.
Чем грозит дефицит кальция
Без кальция возрастает вероятность переломов, вывихов, боли в суставах. У людей пожилого возраста побочные реакции усложняются до перелома шейки бедренной кости. Поэтому лучше перестраховаться и включить в свой рацион больше продуктов с содержанием кальция.
Если у вас уже диагностирован дефицит кальция, лучше пропить курс добавок. Форма, которая легче всего усваивается организмом – цитрат кальция. Его принимают в дозировке 800 – 1200 мг в день.
Для лучшего усвоения, кальций следует принимать с витамином С или лимонным соком. Также необходим витамин D, достаточное употребление животного белка и здоровый желудочно-кишечный тракт.
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