Історія схуднення Кайли Дункан не унікальна. Дівчина страждала від зайвої ваги з дитинства та активно боролася з зайвими кілограмами вподовж усього життя. Але те, що трапилося з її тілом за кілька останніх років й справді вражає!

Через переїдання та неконтрольований потяг до їжі, Кайла страждала не лише від ожиріння, але й від астми. У віці 20 років, коли дівчина важила максимальних 99 кілограмів, цей стан загострився. В неї з'явилися проблеми зі сном та продуктивністю, погіршилося загальне самопочуття та розвинулася слабкість. Це стало додатковою мотивацією до змін.

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У 2017 році Кайла розпочала оздоровчу подорож. Вона почала з 5-кілометрових прогулянок у швидкому темпі, які займали приблизно 45 хвилин. Далі Кайла та її чоловік вирішили переглянути щоденний раціон. Спершу пара спробувала вегетаріанство, але згодом вони вирішили, що ефективнішою стратегією є пескатарська дієта.

Пескатарська дієта – це система харчування, яка виключає вживання м'яса, однак дозволяє вживати рибу та морепродукти.

Нова мета – регулярна активність

Все почалося з того, що Кайла тренувалася за системами, які знаходила у Pinterest і лише, коли почала відчувати себе впевнено – вирушила в тренажерний зал.

Потрібен був деякий час, щоб набратися мужності, але врешті-решт я полюбила велоспорт у приміщенні. Мені це так сподобалось, що я вирішила стати штатним інструктором з фітнесу.

У серпні 2019 року Кайла залишила основну роботу, щоб продовжити кар'єру у фітнес-індустрії. Щоб підтримувати вагу жінка робить кардіо 2 – 3 рази на тиждень, їздить на велосипеді та займається бігом. 4 – 5 разів на тиждень вона проводить силові тренування.

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Перейдіть на нежирну, натуральну та зелену їжу

Якщо ви стали на шлях схуднення, вам потрібно бути послідовними. Запитуйте себе, чи принесе вам користь те, що ви їсте просто зараз. Ви можете їсти морозиво, якщо впевненні, що воно не нашкодить вашому організму та не призведе до зриву.

Читайте склад продуктів, вивчайте корисні елементи та намагайтеся робити здоровий вибір.

Знайдіть команду однодумців

Кайла розповідає, що часто розпочинала тренування, однак ніколи не затримувала в них надовго. Якщо вам це знайомо, жінка пропонує залучити до тренувань друзів та знайомих з подібними цілями. Вони стануть вашою підтримкою та мотивацією до чергового заняття.

Не зосереджуйтеся на вазі

Якби я часто зважувалася, то одразу б розчарувалася та закинула заняття з дієтою.

Кайла вирішила перевіряти свою вагу кожні 3 місяці та на планових оглядах в лікаря. Ефективнішою методикою жінка вважає вимірювання тіла за допомогою спортивної рулетки. Раз в місяць Кайла звіряє параметри тіла, щоб зафіксувати прогрес.

38 кілограмів за 2 роки

Схуднення не відбувається за один день, проте ви повинні знати, що наполеглива робота продемонструє результати в довготривалій перспективі. Подорож до оздоровлення буде складною, однак наприкінці ви станете сильнішими. В процесі схуднення я знайшла своє призначення та віру у свої сили. – ділиться досвідом Кайла.

І це дійсно так. Окрім втрати 38 кілограмів, жінка стала сертифікованою фітнес-тренеркою та заснувала бізнес з доставлення здорової їжі в контейнерах.