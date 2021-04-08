История похудения Кайли Дункан не уникальна. Девушка страдала от лишнего веса с детства и активно боролась с лишними килограммами в течение всей жизни. Но то, что случилось с ее телом за несколько последних лет действительно впечатляет!

Из-за переедания и неконтролируемого влечения к пище, Кайла страдала не только от ожирения, но и от астмы. В возрасте 20 лет, когда девушка весила максимальных 99 килограммов, это состояние обострилось. У нее появились проблемы со сном и производительностью, ухудшилось общее самочувствие и развилась слабость. Это стало дополнительной мотивацией к изменениям.

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В 2017 году Кайла начала оздоровительное путешествие. Она начала с 5-километровых прогулок в быстром темпе, которые занимали примерно 45 минут. Далее Кайла и ее муж решили пересмотреть ежедневный рацион. Сначала пара попыталась перейти вегетарианство, но впоследствии они решили, что для них эффективнее пескатарськая диета.

Пескатарськая диета – это система питания, которая исключает употребление мяса, однако позволяет употреблять рыбу и морепродукты.

Новая цель – регулярная активность

Все началось с того, что Кайла тренировалась по системам, которые находила в Pinterest и лишь после того, как начала чувствовать себя уверенно – отправилась в тренажерный зал.

Мне понадобилось некоторое время, чтобы набраться мужества, но в конце концов я полюбила велоспорт в помещении. Мне так понравилось, что я решила стать штатным инструктором с фитнеса.

В августе 2019 Кайла оставила основную работу, чтобы продолжить карьеру в фитнес-индустрии. Чтобы поддерживать вес, женщина делает кардио 2 – 3 раза в неделю, ездит на велосипеде и занимается бегом. 4 – 5 раз в неделю она проводит силовые тренировки.

3 изменения, которые помогают похудеть

Перейдите на нежирную, натуральную и зеленую еду

Если вы стали на путь похудения, вам нужно быть последовательными. Спрашивайте себя, принесет ли вам пользу то, что вы едите прямо сейчас. Вы можете есть мороженое, если уверены, что оно не навредит вашему организму и не приведет к срыву.

Читайте состав продуктов, изучайте полезные элементы и старайтесь делать здоровый выбор.

Найдите команду единомышленников

Кайла рассказывает, что часто начинала тренировки, однако никогда не задерживала в них надолго. Если вам знакомо это, женщина предлагает привлечь к тренировкам друзей и знакомых с подобными целями. Они станут вашей поддержкой и мотивацией к очередному занятию.

Не сосредоточивайтесь на том, сколько вы весите

Если бы я часто ставала на весы, то сразу б разочаровалась и забросила занятия с диетой.

Кайла решила проверять свой вес каждые 3 месяца и на плановых осмотрах у врача. Эффективной методикой женщина считает измерения тела с помощью спортивной рулетки. Раз в месяц Кайла сверяет параметры тела, чтобы зафиксировать прогресс.

38 килограммов за 2 года

Похудение не происходит за один день, однако вы должны знать, что упорная работа продемонстрирует результаты в долгосрочной перспективе. Путешествие к оздоровлению будет сложным, однако в конце вы станете сильнее. В процессе похудения я нашла свое предназначение и веру в свои силы, – делится опытом Кайла.

И это действительно так. Кроме потери 38 килограммов, женщина стала сертифицированным фитнес-тренером и основала бизнес по доставке здоровой пищи в контейнерах.