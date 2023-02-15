Науковці провели не одне дослідження, аби підтвердити корисний вплив цього продукту на організм. Більше про переваги, які ви можете отримати від споживання, та способи прийому, розповідаємо далі.

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Чим корисний яблучний оцет

Регулярне споживання яблучного оцту подарує унікальні антимікробні та антиоксидантні ефекти. У списку можливих переваг опинились:

швидке схуднення;

зниження рівня холестерину;

зниження рівня цукру в крові;

покращення симптомів діабету.

Користь оцту вчені пояснюють значною кількістю корисних речовин. Річ у тім, що продукт в процесі виготовлення проходить чимало етапів: яблука проходять процес бродіння, виокремлюючи цукор та конвертуючи його на спирт. Далі виробник ферментує спирт, аби перетворити його на оцтову кислоту, яка надає рідині вираженого кислого запаху та смаку.



Все про користь яблучного оцту / Фото Pexels

Вчені кажуть, що саме ця кислота і є винуватцем всіх корисних впливів. Як відомо, вона здатна ефективно боротися з патогенами. Ще Гіппократ використовував оцет для очищення ран!

Відома своїми властивостями і речовина, яка міститься в органічному нефільтрованому яблучному оцті. Вона складається з ниток білків, ферментів і дружніх бактерій, які надають продукту каламутний вигляд.

Цікаво, що у складі оцту немає значної кількості вітамінів і мінералів, проте є чимало калію. Продукти якісних брендів також наповнені амінокислотами та антиоксидантами.

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Низка досліджень підтверджує, що яблучний оцет може покращувати чутливість до інсуліну та знижувати рівень цукру в крові. А експерименти, які проводили на тваринах, дозволили зрозуміти, що яблучний оцет може сприяти зниженню рівня поганого холестерину, тригліцеридів та артеріального тиску.

Для отримання цих корисних ефектів для здоров'я та довголіття варто вживати яблучний оцет змішаний із водою: у склянку чистої рідини додамо від 1 чайної ложки до 2 столових ложок оцту.