Ми часто зберігаємо готове листкове тісто в морозилці. Настав час його використати для дуже смачної випічки. Якщо ви не любите яблук, то можете обрати персики, нектарини чи ананаси. Просто наріжте їх трохи товщими й не печіть так довго.

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Рецепт яблучного пирога

Інгредієнти:

375 грамів листкового тіста;

3 солодкі яблука;

сік половини лимона;

40 грамів розм'якшеного несолоного вершкового масла;

90 грамів цукрової пудри.



Яблучний пиріг з 5 інгредієнтів / Фото Unsplash

​Приготування

Застеліть деко папером для випічки. Виріжте з тіста основу такого ж розміру і викладіть його. Виріжте бортик і теж викладіть. Поставте в холодильник на 20 хвилин.

Яблука очистьте від шкірки та серцевини, розріжте навпіл та наріжте скибочками товщиною 2 міліметри. Збризніть лимонним соком, щоб вони швидко не потемніли.

Витягніть тісто з холодильника та обережно вкрийте його яблучними скибочками. Викладіть ще один ряд яблук, поки скибочки не закінчаться.

Розігрійте духовку до 220 градусів. На яблука розмастіть половину порції розм'якшеного масла і посипте 50 грамами цукрової пудри. Поставте в розігріту духовку і випікайте 20 хвилин.

Додайте решту масла і цукор та випікайте ще 20 хвилин. Тісто має бути хрустким і готовим, яблука карамелізованими. Розріжте пиріг на шматочки і подавайте з ванільним морозивом.

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