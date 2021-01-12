На думку вчених, надмірна кількість непотрібних речей в будинку може стати причиною хронічного стресу.

Безлад в нашому домі виникає тоді, коли в нас накопичується занадто багато речей, повідомляє Lifehacker. В результаті – простір стає захаращеним та неорганізованим. Дослідники з'ясували, що це може призвести до стресу. Навіть, якщо ми самі цього не усвідомлюємо.

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Порядок та прокрастинація



Як безлад провокує стрес / Фото Unsplash

Професор психології Джозеф Феррарі вивчає причини появи безладу в будинку і його вплив на емоційний стан людини. Саме за його ініціативи було проведене дослідження взаємозв'язку прокрастинації та безладу у різних поколінь. Щоб результати були наближені до дійсності, в експерименті брали участь три вікові групи: студенти до 20 років, дорослі 30 років та люди похилого віку.

Добровольців просили відповісти на запитання на кшталт "Чи вчасно ви сплачуєте рахунки?", щоб виявити їх ступінь схильності до прокрастинації (відкладання неприємних справ на потім). Подібний механізм відтермінування виникає, коли мова йде про наведення порядку вдома, адже багато хто ненавидить перебирати папери та речі чи викидати непотріб.

Потім дослідники вивчили самопочуття учасників, щоб дізнатися, як порядок в будинку впливає на якість життя. Людей просили оцінити, наскільки їм відгукуються твердження "мене пригнічує безлад у квартирі" або "мені доводиться наводити порядок, перш ніж зайнятися іншими справами".

В результаті вчені підтвердили наявність тісного зв'язку між прокрастинацією і проблемами з порядком у всіх трьох вікових групах. При цьому занепад сил, який викликає захаращеність житла, найбільше проявляється у людей похилого віку.

Як безлад пов'язаний зі стресом



Безлад вдома / Фото Pexels

Відсутність порядку в будинку може викликати фізіологічні реакції, наприклад, сприяти підвищенню рівня кортизолу – гормону стресу. Це довело дослідження 2010 року, яке вивчало сімейні пари Лос-Анджелеса.

За умовами експерименту обоє партерів повинні працювати, а також виховувати дитину шкільного віку. Вчені з'ясували: у жінок, які погодилися з твердженням, що їх будинок набитий мотлохом, рівень кортизолу поступово збільшувався протягом дня. Причому достатній рівень стресу спостерігався у них вже з ранку.

До речі, чоловіки в парах не так сильно переймалися прибиранням. Як наслідок, – їх рівень стресу, навпаки, суттєво знижувався.

Ще одне дослідження в якому фахівці спостерігали за рівнем кортизолу вдень і ввечері показало, що у всіх індивідуальна чутливість до безладу. Але знову ж таки, жінки більше за чоловіків скаржилися на безлад і велику кількість мотлоху. Відповідно, їх рівень стресу залишався високим навіть в вечірній час.

Фахівці почали з'ясовувати, чому безлад в домі провокує таку сильну емоційну реакцію та прийшли до очікуваного висновку. Оскільки в суспільства закріпився конкретний образ дому – місця, куди ми повертаємося, щоб відпочити та набратися сил, – нам важко змиритися з фактом, що це не завжди відповідає дійсності. Завали речей та постійна потреба наводити порядок, не виправдовують наших очікувань та не дозволяють розслабитися.

Як позбутися прив'язаності до речей

Джозеф Феррарі рекомендує використовувати два способи.

Не торкайтеся до того, від чого хочете позбутися

Навіть не підіймайте річ з того місця, де вона лежить. Нехай хтось інший підбере ці речі і запитає чи потрібні вони вам насправді. Якщо ви доторкнетеся до них, то вже навряд чи зважитеся їх викинути або віддати кому-небудь.

Не приносьте додому зайвого

Коли ви вже купили й принесли щось додому, з цим стає ще важче розлучитися, адже ми швидше прив'язуємося до тих речей, якими володіємо. Феррарі стверджує, що нам нав'язали чужі бажання і перетворили їх у необхідність.