По мнению ученых, чрезмерное количество ненужных вещей в доме может стать причиной хронического стресса.

Беспорядок в нашем доме возникает тогда, когда у нас накапливается слишком много вещей, сообщает Lifehacker. В результате – пространство становится загроможденным и неорганизованным. Исследователи выяснили, что это может привести к стрессу. Даже если мы сами этого не осознаем.

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Порядок и прокрастинация



Влияние беспорядка на стресс / Фото Unsplash

Профессор психологии Джозеф Феррари изучает причины появления беспорядка в доме и его влияние на эмоциональное состояние человека. Именно по его инициативе было проведено исследование взаимосвязи прокрастинации и беспорядка в разных поколениях. Чтобы результаты были приближены к действительности, в эксперименте участвовали три возрастные группы: студенты до 20 лет, взрослые 30 лет и пожилые люди.

Добровольцев просили ответить на вопросы типа "Оплачиваете ли вы счета вовремя?", чтобы выявить их степень склонности к прокрастинации (откладыванию неприятных дел на потом). Подобный механизм отсрочки возникает, когда речь идет о наведении порядка дома, ведь многие ненавидят перебирать бумаги и вещи или выбрасывать мусор.

Затем исследователи изучили самочувствие участников, чтобы узнать, как порядок в доме влияет на качество жизни. Людей просили оценить, насколько им отзываются утверждение "меня угнетает беспорядок в квартире" или "мне приходится наводить порядок, прежде чем заняться другими делами".

В результате ученые подтвердили наличие тесной связи между прокрастинацией и проблемами с порядком во всех трех возрастных группах. При этом упадок сил, который вызывает захламленность жилья, больше всего проявляется у пожилых людей.

Как беспорядок связан со стрессом



Беспорядок дома / Фото Pexels

Отсутствие порядка в доме может вызвать физиологические реакции, например, способствовать повышению уровня кортизола – гормона стресса. Это доказало исследование 2010 года, которое изучало семейные пары Лос-Анджелеса. По условиям эксперимента оба партеров должны были работать, а также воспитывать ребенка школьного возраста. Ученые выяснили: у женщин, которые согласились с утверждением, что их дом набит мусором, уровень кортизола постепенно увеличивался в течение дня. Причем достаточный уровень стресса наблюдался в них уже с утра.

Кстати, мужчины в парах не так сильно озабочены уборкой. Как следствие, их уровень стресса, наоборот, существенно снижался.

Еще одно исследование в котором специалисты наблюдали за уровнем кортизола днем ​​и вечером показало, что у всех разная чувствительность к беспорядку. Но опять же, женщины больше мужчин жаловались на беспорядок и большое количество хлама. Соответственно, их уровень стресса оставался высоким даже в вечернее время.

Специалисты начали выяснять, почему беспорядок в доме провоцирует такую ​​сильную эмоциональную реакцию и пришли к ожидаемому выводу. Поскольку у общества закрепился конкретный образ дома – места, куда мы возвращаемся, чтобы отдохнуть и набраться сил, – нам трудно смириться с фактом, что это не всегда соответствует действительности. Завалы вещей и постоянная потребность наводить порядок, не оправдывают наших ожиданий и не позволяют расслабиться.

Как избавиться привязанности к вещам

Джозеф Феррари рекомендует использовать два следующих способа.

Не прикасайтесь к тому, от чего хотите избавиться

Даже не поднимайте вещь с того места, где она лежит. Пусть кто-то другой подберёт вещи и спросит нужны ли они вам на самом деле. Если вы дотронетесь до них, то уже вряд ли решитесь их выбросить или отдать кому-нибудь.

Не приносите домой лишнего

Когда вы уже купили и принесли что-то домой, с этим становится ещё труднее расстаться. Потому что мы быстрее привязываемся к тем вещам, которыми владеем. Феррари утверждает, что нам навязали чужие желания и превратили их в необходимость.