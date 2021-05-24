Дієта – це спеціальний раціон, розроблений за індивідуально підібраною схемою: кількістю їжі, її хімічним складом, калорійністю, обробкою. За час дотримання дієт, організм регулює надходження поживних елементів в організм, оптимізує травні й обмінні процеси, кровообіг, функціонування нирок, імунітету та інших систем. Щоб не нашкодити організму, важливо налагодити грамотний вихід з дієти.
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Покрокова інструкція виходу з дієти
Як правильно вийти з дієти / Фото Pexels
- За час споживання низькокалорійного раціону ваш організм був змушений сповільнити обмін речовин, щоб зберегти звичну життєздатність. Якщо ви різко збільшите калорійність, вся їжа піде на відновлення втраченої жирової маси.
- Врахуйте скільки калорій ви вживали на дієті – це допоможе не переїдати в перші тижні опісля переходу на звичний раціон. Якщо меню в різні дні відрізнялося, обчисліть середнє значення.
- У перший тиждень після закінчення дієти ви повинні споживати на 50 – 100 калорій більше, ніж це було в період обмеженого харчування. Якщо ви їли 800 калорій, складіть меню на 850 – 900 калорій. Харчуйтеся в цьому діапазоні впродовж тижня. Перший тиждень основою повинні стати продукти з вашої дієти. Різко міняти раціон категорично не рекомендується.
- На другий тиждень виходу з дієти збільште калорійність ще на 100 калорій. Намагайтеся включати в раціон більше корисних і поживних продуктів (овочі, м'ясо, яйця, сир, легкі фрукти). Так ви зможете з'їдати більше без шкоди для ваги та травлення.
- Кожний наступний тиждень збільшуйте калорійність раціону ще на 100 калорій. Чим менше калорій передбачала ваша дієта, тим довшим буде вихід з неї. Відповідно, якщо ви починали з 700 – 800 калорій, то щоб дійти до мінімальної норми в 1700 – 1800 калорій, вам знадобиться 2,5 місяці.
- Якщо ваше дієтичне харчування було особливо жорстким, і ви споживали близько 500 калорій в день, то щотижневе доповнення калорійності раціону на 100 одиниць може бути занадто високим. В цьому випадку, варто відштовхуватися від цифри в 10%. Тобто в перший тиждень збільште калорійність на 50 – 60, другий тиждень 55 – 60 і так далі.
- До якої міри підвищувати калорійність раціону залежить від ваших даних (зріст, вага, активність). Якщо ви відчуваєте себе комфортно, а ваша вага залишається стабільною, спробуйте зупинитися на цій позначці.
- Постарайтеся їсти білки, вуглеводи й жири: вони повинні бути в пропорції 30 – 40 – 30 від загальної калорійності. Ні в якому разі не опускайте кількість жирів нижче 30 одиниць, оскільки це може викликати гормональні порушення.
Що робити не можна ні в якому разі, так це "накидатися" на їжу після закінчення дієти. Якщо ви не впевнені у своїй силі волі, краще навіть не починати схуднення. Так ви погіршите свій метаболізм й наберете ще більше, замість того, щоб наблизитися до здорового тіла.
Переваги покрокового виходу з дієти
Додайте в раціон більше овочів і фруктів / Фото Pexels
- Ви поступово покращуєте свій обмін речовин, даючи можливість організму адаптуватися до нормального харчування.
- Завдяки такому способу ви виключаєте ймовірність повернення втрачених кілограмів.
- Ви зможете навчитися харчуватися правильними продуктами та виключите солодощі й напівфабрикати зі свого меню.
- Ви навчитеся рахувати калорії, білки, вуглеводи та жири, а значить зробите серйозний крок до побудови грамотного раціону без жорстких обмежень.