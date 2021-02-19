Проблема бессонницы на фоне тревожности и стресса – одна из основных патологий современного мира. Как эффективно наладить сон, какие препараты применять и почему стоит обратиться к психотерапевту, рассказала в своем инстаграм-аккаунте врач Надь Беата.

Бессонница – это неоднократные проблемы с инициированием сна, его поддержкой и качеством, что возникает, несмотря на достаточное время и возможности для сна. Все эти факторы приводят к определенной форме нарушения дневного функционирования.

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Характерные черты бессонницы различаются, но среди общепринятых выделяют:

засыпание длится дольше 30 минут,

сон длится менее 6 часов,

наблюдается пробуждение более 3 раза на ночь,

человек переживает хронически некачественный сон.

Бессонница обычно является временным или кратковременным состоянием. Однако в некоторых случаях, она может перейти в хроническую форму.

Острая бессонница

Продолжается до 1 месяца. Чаще всего возникает в условиях острого ситуативного стресса и проходит, когда стрессового состояния больше нет или человек приспосабливается к нему.

Хроническая бессонница

Продолжается в течение 1 месяца, может быть связана с широким разнообразием медицинских и психиатрических заболеваний.

Диагностика и лечение

Пациенты с длительной бессонницей должны пройти следующие оценки:

Общая медицинская и психиатрическая анкета для выявления сопутствующих заболеваний.

Оценка сонливости, такая как шкала сонливости Эпворт.

Двухнедельный журнал сна для определения моделей сна и бодрствования, а также их изменчивости.

Согласно рекомендациям AASM (American Academy of Sleep Medicine), для начала лечения следует включить по крайней мере одно поведенческое вмешательство. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) считается лучшей терапией для лечения пациентов с первичной бессонницей. Хотя она также эффективна при первичной бессоннице как вспомогательная терапия.

Компоненты КПТ включают:

психобразование о гигиене сна

когнитивная терапия

релаксационная терапия

стимул контрольная терапия

терапия ограничения сна

Медикаментозное лечение

Снотворные средства – метод, который чаще всего используется при бессоннице. Хотя они не являются лечебными, такой подход может обеспечить симптоматическое облегчение при самостоятельном или дополнительном применении.

При применении седативно-снотворных средств важно соблюдать меры предосторожности: