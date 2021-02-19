Как бороться с бессонницей с помощью психотерапии: советы психиатра
Проблема бессонницы на фоне тревожности и стресса – одна из основных патологий современного мира. Как эффективно наладить сон, какие препараты применять и почему стоит обратиться к психотерапевту, рассказала в своем инстаграм-аккаунте врач Надь Беата.
Источник:инстаграм Надь Беата
Бессонница – это неоднократные проблемы с инициированием сна, его поддержкой и качеством, что возникает, несмотря на достаточное время и возможности для сна. Все эти факторы приводят к определенной форме нарушения дневного функционирования.
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Характерные черты бессонницы различаются, но среди общепринятых выделяют:
- засыпание длится дольше 30 минут,
- сон длится менее 6 часов,
- наблюдается пробуждение более 3 раза на ночь,
- человек переживает хронически некачественный сон.
Бессонница обычно является временным или кратковременным состоянием. Однако в некоторых случаях, она может перейти в хроническую форму.
Острая бессонница
Продолжается до 1 месяца. Чаще всего возникает в условиях острого ситуативного стресса и проходит, когда стрессового состояния больше нет или человек приспосабливается к нему.
Хроническая бессонница
Продолжается в течение 1 месяца, может быть связана с широким разнообразием медицинских и психиатрических заболеваний.
Диагностика и лечение
Пациенты с длительной бессонницей должны пройти следующие оценки:
- Общая медицинская и психиатрическая анкета для выявления сопутствующих заболеваний.
- Оценка сонливости, такая как шкала сонливости Эпворт.
- Двухнедельный журнал сна для определения моделей сна и бодрствования, а также их изменчивости.
Согласно рекомендациям AASM (American Academy of Sleep Medicine), для начала лечения следует включить по крайней мере одно поведенческое вмешательство. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) считается лучшей терапией для лечения пациентов с первичной бессонницей. Хотя она также эффективна при первичной бессоннице как вспомогательная терапия.
Компоненты КПТ включают:
- психобразование о гигиене сна
- когнитивная терапия
- релаксационная терапия
- стимул контрольная терапия
- терапия ограничения сна
Медикаментозное лечение
Снотворные средства – метод, который чаще всего используется при бессоннице. Хотя они не являются лечебными, такой подход может обеспечить симптоматическое облегчение при самостоятельном или дополнительном применении.
При применении седативно-снотворных средств важно соблюдать меры предосторожности:
- начать с низкой и удерживать низкую эффективную дозу в течение всего периода лечения
- избегать их употребления в течение ночи
- использовать их только тогда, когда это действительно необходимо
- избегать применения более 2 – 4 недель
- никогда не сочетать седативные и снотворные препараты с алкоголем!
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