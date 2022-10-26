Насправді є безліч способів, щоб навчитися більше рухатися протягом дня. Про кілька з них ми зараз розповімо.
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Як більше рухатися
Слухайте музику під час прогулянки
Прослуховування улюблених пісень може зробити ваші прогулянки кращими й рухливішими. Для цього не обов’язково йти в парк — просто припаркуйте машину недалеко від офісу й пройдіть решту шляху пішки. Або ви можете вийти з громадського транспорту трохи раніше, ніж зазвичай, щоб пройти 1-2 зупинки.
Слухайте музику / Фото Unsplash
Візьміть зі собою собаку
Якщо у вас немає собаки, ви можете записатися волонтером у притулок для тварин, де зможете їх брати. Також, як варіант, можна приєднатися до щоденних прогулянок свого друга, у якого є улюбленець.
Заохочуйте членів вашої родини чи колег приєднатися до вас
Замість того, щоб дивитися телевізор з сім’єю, запропонуйте прогулятися разом.
Додайте різноманітності у свій робочий день.
Замість того, щоб надсилати електронні листи своїм колегам, ви можете пройти пішки до їх робочого місця. Під час зустрічі запропонуйте їм не сидіти на одному місці, а погуляти і обговорити при цьому робочі питання. Ви також можете скористатися сходами замість ліфта.
Заходьте до колег в офіс / Фото Unsplash