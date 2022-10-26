Насправді є безліч способів, щоб навчитися більше рухатися протягом дня. Про кілька з них ми зараз розповімо.

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Як більше рухатися

Слухайте музику під час прогулянки

Прослуховування улюблених пісень може зробити ваші прогулянки кращими й рухливішими. Для цього не обов’язково йти в парк — просто припаркуйте машину недалеко від офісу й пройдіть решту шляху пішки. Або ви можете вийти з громадського транспорту трохи раніше, ніж зазвичай, щоб пройти 1-2 зупинки.

Слухайте музику / Фото Unsplash

Візьміть зі собою собаку

Якщо у вас немає собаки, ви можете записатися волонтером у притулок для тварин, де зможете їх брати. Також, як варіант, можна приєднатися до щоденних прогулянок свого друга, у якого є улюбленець.

Заохочуйте членів вашої родини чи колег приєднатися до вас

Замість того, щоб дивитися телевізор з сім’єю, запропонуйте прогулятися разом.

Додайте різноманітності у свій робочий день.

Замість того, щоб надсилати електронні листи своїм колегам, ви можете пройти пішки до їх робочого місця. Під час зустрічі запропонуйте їм не сидіти на одному місці, а погуляти і обговорити при цьому робочі питання. Ви також можете скористатися сходами замість ліфта.

Заходьте до колег в офіс / Фото Unsplash

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