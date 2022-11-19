Від чистоти постільної білизни залежить не лише здоров'я вашої шкіри, але і якість сну. Розповідаємо про цікаве дослідження, яке провели вчені, у нашому матеріалі.

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Як часто потрібно змінювати наволочку

Дерматологи впевнені, що постільну білизну варто змінювати значно частіше, ніж люди роблять це на практиці. Дослідили зв'язок між чистотою постільної білизни та якістю сну вчені Американського хімічного товариства. Вони стверджують, що на одній наволочці корисно та безпечно спати не більше двох ночей.

Така регулярна зміна та прання можуть покращити стан здоров'я та захистити від небажаних інфекцій. При цьому інші деталі комплекту можна змінювати дещо рідше, а от подушка, на якій ви спите, повинна бути завжди свіжою. До речі, влітку постільна білизна змінюється частіше, ніж взимку.



Як часто треба міняти постіль / Фото Pexels

Традиційний підхід до лікування не завжди спрацьовує? Розповідаємо, як можна замінити протокольну терапію на індивідуальний біорегуляційний підхід.

Щодоби людина втрачає кілька сотень мільйонів відмерлих клітин шкіри. Найбільше залишків поту та шкірного жиру залишається на подушці, яка напряму контактує зі шкірою. Тож ваша наволочка перетворюється на чудову базу для бактерій та мікробів, які активно там розвиваються, а згодом можуть перекочувати на шкіру та спровокувати нові висипання, алергії та проблеми з диханням. Цікаво, що саме у подушках часто з'являються шкідники, тобто пилові кліщі.

Брудна наволочка – це пряма загроза вашому здоров'ю та імунній системі. Вона збільшує ризики розвитку астми, бронхіту та алергії.