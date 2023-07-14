Багато людей миють голову щодня. Інші ж роблять це раз на два чи три дні, а деяким, здається, достатньо мити волосся всього раз на тиждень. Через це може видатися, що ця процедура – справа винятково вподобань, але це не так. Лікарі назвали кілька факторів, які впливають на те, як часто потрібно мити голову.

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Як часто потрібно мити голову

Точної відповіді ані у дерматологів, ані у перукарів немає. Та все ж варто зважати на деякі чинники, як-от густоту волосся, його довжину та жирність шкіри. Також у графіку миття голови потрібно відштовхуватися від середовища, у якому ви проживаєте, адже люди у містах через забруднення зазвичай змушені мити голову частіше.

Якщо у вас жирна шкіра голови, миття голови щодня або через день може бути корисним, особливо якщо у вас тонке, пряме, хвилясте або кучеряве волосся, і ви прагнете об'єму та підтяжки біля коріння,

– розповів перукар Кевін Манкузо.

Сухе ж волосся радять мити раз на три-чотири дні. Якщо ви повторюватимете цю процедуру частіше, можете пошкодити пасма, а це призведе до ламкості й випадіння волосся.

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Натомість дерматологи переконані, що "золотого правила" щодо миття волосся не існує, і відштовхуватися у графіку гігієнічних процедур потрібно перш за все від жирності вашої шкіри. Вони також наполягають, що для деяких людей миття волосся всього раз на тиждень може піти на користь.

Якщо людина має жирну шкіру, можна мити голову щодня. Якщо вона суха, можна мити її раз на тиждень, але принаймні раз на тиждень з гігієнічних цілей. Люди з лупою повинні принаймні двічі на тиждень митися шампунем проти лупи,

– поділилася докторка Франческо Фуско.



Людям з сухою шкірою можна мити голову раз на тиждень / Фото Pexels ​

Спеціалісти з ще однієї категорії експертів з волосся, колористи, переконані, що мити голову кожного дня може бути шкідливим. Перш за все, це вплине на вашу зачіску, особливо якщо ви маєте пофарбоване волосся, адже тоді колір дуже швидко потьмяніє.

Якщо у вас сухе волосся, спробуйте почекати трохи довше. Ви хочете, щоб ваше волосся ввібрало частину ваших натуральних олій, щоб воно було сильним і блискучим,

– розповіла колористка Стефані Браун.

Натомість вона пропонує використовувати очисний кондиціонер чи сухий шампунь, якщо ви відчуваєте, що ваша голова стала брудною вже на наступний день після миття.