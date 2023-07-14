Многие люди моют голову каждый день. Другие делают это раз в два или три дня, а некоторым, кажется, достаточно мыть волосы всего раз в неделю. Поэтому может показаться, что эта процедура – дело исключительно предпочтений, но это не так. Врачи назвали несколько факторов, влияющих на то, как часто нужно мыть голову.

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Как часто нужно мыть голову

Точного ответа ни у дерматологов, ни у парикмахеров нет. И все же стоит учитывать некоторые факторы, например густоту волос, их длину и жирность кожи. Также в графике мытья головы нужно отталкиваться от среды, в которой вы проживаете, ведь люди в городах из-за загрязнения обычно вынуждены мыть голову чаще.

Если у вас жирная кожа головы, мытье головы ежедневно или через день может быть полезным, особенно если у вас тонкие, прямые, волнистые или вьющиеся волосы, и вы хотите объема и подтяжки у корней,

– рассказал парикмахер Кевин Манкузо.

Сухие же волосы советуют мыть раз в три-четыре дня. Если вы будете повторять эту процедуру чаще, можете повредить пряди, а это приведет к ломкости и выпадению волос.

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В то же время дерматологи убеждены, что "золотого правила" по мытью волос не существует, и отталкиваться в графике гигиенических процедур нужно прежде всего от жирности вашей кожи. Они также настаивают, что для некоторых людей мытье волос всего раз в неделю может пойти на пользу.

Если у человека жирная кожа, можно мыть голову каждый день. Если она сухая, можно мыть ее раз в неделю, но, по крайней мере, раз в неделю из гигиенических целей. Люди с лупой должны по крайней мере дважды в неделю мыться шампунем против перхоти,

– поделилась докторша Франческо Фуско.



Людям с сухой кожей можно мыть голову раз в неделю / Фото Pexels​

Специалисты из еще одной категории экспертов по волосам, колористы, убеждены, что мыть голову каждый день может быть вредным. Прежде всего, это повлияет на вашу прическу, особенно если у вас есть окрашенные волосы, ведь тогда цвет очень быстро потускнеет.

Если у вас сухие волосы, попробуйте подождать немного дольше. Вы хотите, чтобы ваши волосы впитали часть ваших натуральных масел, чтобы они были сильными и блестящими.

– рассказала колористка Стефани Браун.

Она предлагает использовать очистительный кондиционер или сухой шампунь, если вы чувствуете, что ваша голова стала грязной уже на следующий день после мытья.