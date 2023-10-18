Миття підлоги – це один з найефективніших способів зробити квартиру чистішою за обмежений час. Таким чином ви видаляєте сміття, пил, бактерії та безліч інших забруднень. Про те, як часто це потрібно робити, розповіла експертка Венді Роуз Гулд.

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Як часто потрібно мити підлогу

Ви могли би думати, що ви миєте підлогу надто рідко, проте річ може бути в тому, що ви робите це надто часто. Якщо ви миєте підлогу щодня, це може суттєво скоротити термін її служби. Тож переконайтеся, що ви робите це з оптимальною частотою – раз на два – три тижні.

Окрім того, зважайте й на те, що тип підлоги серйозно впливає на те, як часто потрібно її мити. Якщо у вашій квартирі на підлогу покладена плитка, це означає, що мити її потрібно значно частіше, ніж дерев'яну підлогу чи ламінат. І це не тільки через те, що на плитці бруд видно набагато краще, але й через те, що пил часто накопичується по лінії затирки.



Підлогу не варто мити надто часто / Фото Pexels

Зверніть увагу і на колір підлоги, адже на дуже світлій та дуже темній поверхні бруд видно набагато краще, ніж на підлозі середнього кольору. Окрім того, на частоту миття підлоги впливають і ваші звички та спосіб життя. Тож якщо ви схильні до безладу, то є сенс мити підлогу частіше.

Ось кілька ознак, що пора мити підлогу: