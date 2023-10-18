Мытье полов – это один из самых эффективных способов сделать квартиру чище ограниченного времени. Таким образом вы удаляете мусор, пыль, бактерии и множество других загрязнений. О том, как часто это нужно делать, рассказала эксперт Венди Роуз Гулд.

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Как часто нужно мыть пол

Вы могли бы думать, что вы моете пол слишком редко, однако вещь может быть в том, что вы делаете это слишком часто. Если вы моете пол каждый день, это может существенно сократить срок службы. Итак, убедитесь, что вы делаете это с оптимальной частотой – раз в две – три недели.

Кроме того, учитывайте и то, что тип полов серьезно влияет на то, как часто нужно его мыть. Если в вашей квартире на пол уложена плитка, это означает, что мыть ее нужно гораздо чаще, чем деревянный пол или ламинат. И это не только потому, что на плитке грязь видна гораздо лучше, но и из-за того, что пыль часто накапливается по линии затирки.



Пол не стоит мыть слишком часто / Фото Pexels

Обратите внимание и на цвет пола, ведь на очень светлой и очень темной поверхности грязь видна гораздо лучше, чем на полу среднего цвета. Кроме того, на частоту мытья полов влияют и ваши привычки и образ жизни. Так что если вы склонны к беспорядку, то есть смысл мыть пол чаще.

Вот несколько признаков, что пора мыть пол: