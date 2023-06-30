Вероятно, вы думаете: зачем стирать полотенца из ванной слишком часто, если вы вытираете ими чистое тело. Впрочем, дерматологи убеждены, что после каждого мытья на вашем полотенце остается множество бактерий и частиц кожи.

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Как часто нужно стирать полотенца

Часто после приема душа или ванной люди просто оставляют полотенца сушиться, и даже не думают о стирке до того, как они не начнут неприятно пахнуть. Но врачи утверждают, что такой подход может серьезно помешать здоровью.

Сама природа способа их использования приводит к тесному контакту со всеми частями тела, буквально от головы до пят,

– поделилась дерматолог Элизабет Скотт.

Невыстиранное полотенце может быть не просто негигиеническим, но и вызвать инфицирование от тех бактерий, которые вы сами оставили на нем день или неделю назад. В частности, на ткани могут сохраниться патогены кожи, бактериальные и вирусные возбудители, вызывающие конъюнктивит, грибки, которые могут привести к лишаю или микозу стопы, а также фекальные патогены.

Поэтому врачи советуют менять полотенца после каждого использования, но можно бросать их в стирку после двух-трех приемов душа, если перед этим тщательно высушить ткань. Именно в мокрых полотенцах лучше хранятся и размножаются все вредные для организма микробы.



В полотенцах хранится немало микробов / Фото Pexels​

Дерматологи также отмечают, что в ванной, где обычно хранятся полотенца, больше влаги, чем в других комнатах, поэтому не стоит оставлять их там.

Но у правила о замене полотенец есть несколько исключений – в частности, следует менять их чаще, если на вашей коже есть раны и раздражение.

Если ваш кожный барьер поврежден, вам следует быть осторожнее. Используйте свежее полотенце после каждого душа, пока кожа не заживет. Если вы склонны к абсцессам, карманам навоза, вызванным инфекцией, не используйте полотенце повторно,

– посоветовала врач Хупер.

Стирать полотенца советуют в горячей воде с использованием порошка, а сушить при высоких температурах. Также дерматологи напоминают, что вещи личной гигиены должны оставаться действительно личными, поэтому не стоит ими делиться, ведь это может привести к ряду неприятных заболеваний.