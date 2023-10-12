Догляд за морозильною камерою та її розмороження, скоріш за все, одне з тих домашніх завдань, про які ви не думаєте чи відкладаєте до останнього. Втім, воно є вкрай важливим. Як часто потрібно розморожувати холодильник і як правильно це робити, розповіла експертка з ощадливого життя Ерін Хаффстетлер.

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Як часто потрібно розморожувати холодильник

Якщо у вашій морозильній камері є автоматичне розморожування, то робити це і чистити полиці потрібно принаймні раз на рік, але якщо у вашому холодильнику є лише ручне розмороження – то навіть частіше. Здебільшого період між розмороженнями залежить від того, наскільки активно ви користуєтеся своїм холодильником.

І якщо ви хочете збільшити цей період, постарайтеся не тримати дверцята відчиненими надто довго. До речі, чистити і розморожувати холодильник, щоб він прослужив довше, потрібно і після відключень електроенергії.

Як правильно розморожувати холодильник

Перед тим, як починати розмороження холодильника, переконайтеся, що ви ознайомилися з інструкцією від виробника. Якщо ви загубили паперову версію, ви точно зможете знайти її в інтернеті.

Річ у тому, що деякі виробники радять використовувати для розмороження гарячу воду, аби пришвидшити процес, тоді як інші наголошують на тому, що робити цього не варто, адже через високу температуру у випарнику може збільшитися тиск холодоагента, а це ускладнить перезапуск холодильника.

Для розмороження холодильника вам знадобляться:

серветка з мікрофібри;

скребок;

каструля чи відро.

Перше, що ви маєте зробити, так це від'єднати свій холодильник від мережі. Якщо двері холодильника залишаються закритими, ваша їжа може зберігатися свіжою протягом 4 годин, проте якщо у вашому холодильнику накопичилося дуже багато льоду, розмороження може зайняти і 12 годин.

Після цього видаліть усю їжу з холодильника та морозильної камери. Для того, щоб ваші продукти не зіпсувалися, ви можете перемістити їх в сумку-холодильник або тимчасово перемістити продукти на балкон чи закриту веранду.



Розморожувати холодильник потрібно регулярно / Фото Pexels​

Вийміть з холодильника та морозильної камери усі шухляди та полички. Помістіть їх у раковину, щоб вимити та розморозити.

Залиште дверцята холодильника відчиненими та дайте розморозитися протягом кількох годин. Втім, не відходьте від нього надто далеко, щоб за потреби додавати і змінювати ганчірки на підлозі.

Також ви можете покласти ганчірки з мікрофібри на дно холодильника, щоб вони всотували усю зайву вологу та воду, що тане.

Після того, як морозильна камера та холодильник розморозилися, візьміть мийний засіб та протріть усі полички. Повторно підключіть холодильник до мережі та поверніть продукти до нього.