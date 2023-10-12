Уход за морозильной камерой и ее размораживание, скорее всего, одна из домашних задач, о которых вы не думаете или откладываете до последнего. Впрочем, оно крайне важно. Как часто нужно размораживать холодильник и как правильно это делать, рассказала эксперт по экономной жизни Эрин Хаффстетлер.

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Как часто нужно размораживать холодильник

Если в морозильной камере есть автоматическая разморозка, то делать это и чистить полки нужно по крайней мере раз в год, но если в вашем холодильнике есть только ручное размораживание – то даже чаще. В основном период между разморожениями зависит от того, насколько активно вы пользуетесь своим холодильником.

И если вы хотите увеличить этот период, постарайтесь не держать дверцу открытой слишком долго. Кстати, чистить и размораживать холодильник, чтобы он прослужил подольше, нужно и после отключений электроэнергии.

Как правильно размораживать холодильник

Перед началом разморозки холодильника убедитесь, что вы ознакомились с инструкцией от производителя. Если вы потеряли бумажную версию, вы точно сможете ее найти в интернете.

Дело в том, что некоторые производители советуют использовать для размораживания горячую воду, чтобы ускорить процесс, тогда как другие отмечают, что делать этого не стоит, ведь из-за высокой температуры в испарителе может увеличиться давление хладагента, а это затруднит перезапуск холодильника.

Для размораживания холодильника вам понадобятся:

салфетка из микрофибры;

скребок;

кастрюля или ведро.

Первое, что вы должны сделать, так это отсоединить свой холодильник от сети. Если дверь холодильника остается закрытой, ваша еда может храниться свежей в течение 4 часов, однако если в вашем холодильнике накопилось очень много льда, размораживание может занять и 12 часов.

После этого удалите всю еду из холодильника и морозильной камеры. Для того чтобы ваши продукты не испортились, вы можете переместить их в сумку-холодильник или временно переместить продукты на балкон или закрытую веранду.



Размораживать холодильник нужно регулярно / Фото Pexels

Извлеките из холодильника и морозильной камеры все ящики и полки. Поместите их в раковину, чтобы вымыть и разморозить.

Оставьте дверцу холодильника открытой и дайте разморозиться в течение нескольких часов. Впрочем, не отходите от него слишком далеко, чтобы при необходимости добавлять и менять тряпки на полу.

Также вы можете положить тряпки из микрофибры на дно холодильника, чтобы они впитывали всю лишнюю влагу и тающую воду.

После того как морозильная камера и холодильник разморозились, возьмите моющее средство и протрите все полочки. Повторно подключите холодильник к сети и поверните продукты.