Більшість дієтологів переконані, що протягом дня ви повинні їсти тричі, і мати ще кілька перекусів – від одного до трьох. Калорії ж для кожного прийому їжі залежать від цілої низки факторів, зокрема ваги, зросту та віку.

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Скільки разів на день потрібно їсти

Існує два різні підходи до споживання їжі. Деякі науковці переконані, що достатньо одного – двох прийомів їжі на день, і це дає людям менше можливостей споживати додаткові калорії протягом дня.

Проте у цієї теорії є чимало мінусів: зокрема, вчені радять снідати і обідати, натомість пропускати вечерю, тоді як цей прийом їжі – єдиний, на який у більшості людей є достатньо часу. Не підійде така дієта й для діабетиків, адже вони мають розподіляти прийоми їжі рівномірно протягом дня.



Пропуск вечері може нашкодити здоров'ю / Фото Pexels

Ще один недолік такого харчування – ви не зможете отримати усі необхідні поживні речовини всього за два прийоми їжі. Окрім того, 2007 року вчені провели дослідження, під час якого група людей споживала їжу всього один раз на день. Вони їли добову норму калорій за один раз, і результати експерименту показали, що такий раціон може призвести до потенційно небезпечних наслідків для метаболізму.

Люди, які пропускали прийоми їжі, мали вищий рівень цукру в крові та сповільнену реакцію на інсулін – а ці два стани можуть призвести до виникнення діабету.

Саме з цих причин більшість експертів сходяться на тому, що краще дотримуватися іншого розпорядку харчування: зокрема, їсти тричі на день і кілька разів перекушувати.

Та й тут варто бути обережними, адже дуже часто люди перевищують кількість калорій, яку має містити перекус, і замість 150 – 200 з'їдають 350 – 400.