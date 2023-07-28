Большинство диетологов убеждены, что в течение дня вы должны есть трижды и иметь еще несколько перекусов – от одного до трех. Калории для каждого приема пищи зависят от целого ряда факторов, в частности веса, роста и возраста.

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Сколько раз в день нужно есть

Существует два разных подхода к потреблению пищи. Некоторые ученые убеждены, что достаточно одного – двух приемов пищи в день, что дает людям меньше возможностей потреблять дополнительные калории в течение дня.

Однако у этой теории есть немало минусов: в частности, ученые советуют завтракать и обедать, вместо этого пропускать ужин, тогда как этот прием пищи – единственный, на который у большинства людей достаточно времени. Не подойдет такая диета и для диабетиков, ведь они должны распределять приемы пищи равномерно в течение дня.



Пропуск ужина может навредить здоровью / Фото Pexels

Еще один недостаток такого питания – вы не сможете получить все необходимые питательные вещества всего за два приема пищи. Кроме того, в 2007 году ученые провели исследование, во время которого группа людей употребляла пищу всего один раз в день. Они ели суточную норму калорий за один раз, и результаты эксперимента показали, что такой рацион может привести к потенциально опасным последствиям для метаболизма.

Люди, которые пропускали приемы пищи, имели более высокий уровень сахара в крови и замедленную реакцию на инсулин – а эти два состояния могут привести к диабету.

Именно по этим причинам большинство экспертов сходятся на том, что лучше соблюдать другой распорядок питания: в частности, есть три раза в день и несколько раз перекусывать.

Но и здесь следует быть осторожными, ведь очень часто люди превышают количество калорий, которое должно содержать перекус, и вместо 150 – 200 съедают 350 – 400.