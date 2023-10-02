Зубна щітка – це один з тих предметів особистої гігієни, який потрібно регулярно замінювати. Це відбувається через те, що у вашому роті проживає до 700 видів мікробів, бактерій та грибків, і всі вони можуть оселятися на вашій щітці.

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Як часто потрібно змінювати зубну щітку

Якщо ви маєте звичайну ручну зубну щітку, замінювати її необхідно принаймні раз на 3 – 4 місяці. Якщо ви пропустили цей період, то не забудьте змінити щітку хоча би раз на пів року.

Людям слід замінювати зубну щітку щонайменше кожні шість місяців,

– підтвердила лікарка Лаква Вокер Вілсон.

Зношена зубна щітка не тільки не може ефективно видаляти бактерії з вашої ротової порожнини, але й погано впливає на зубний наліт у вашому роті. Тож для того, щоб ефективно очищати свої зуби, вам доведеться змінювати щітку досить часто.

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Та якщо ви маєте електричну зубну щітку, насадки на ній потрібно замінювати ще частіше – з періодичністю один раз на два місяці. Також варто замінити щітку у випадку, якщо ви перехворіли на грип чи іншу вірусну інфекцію.



Зубну щітку варто змінювати кожні 3 місяці / Фото Pexels​

Ви можете визначити, чи варто вже змінювати щітку і за її зовнішнім виглядом. Якщо щетина починає загинатися і стирчати у різні боки, це значить, що вже настав час її змінювати.

Одне дослідження 2013 року навіть показало, що ваша зубна щітка стає набагато менш ефективною після всього 40 днів її використання.