Зубная щетка – это один из предметов личной гигиены, который нужно регулярно заменять. Это происходит потому, что в вашем рту проживает до 700 видов микробов, бактерий и грибков, и все они могут поселяться на вашей щетке.

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Как часто нужно менять зубную щетку

Если у вас обычная ручная зубная щетка, заменять ее необходимо по крайней мере раз в 3 – 4 месяца. Если вы пропустили этот период, то не забудьте сменить щетку хотя бы раз в полгода.

Людям следует заменять зубную щетку по меньшей мере каждые шесть месяцев,

– подтвердила врач Лаква Уокер Уилсон.

Изношенная зубная щетка не только не может эффективно удалять бактерии из вашей полости рта, но и плохо влияет на зубной налет в вашем рту. Поэтому для того чтобы эффективно очищать свои зубы, вам придется менять щетку довольно часто.

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Но если у вас есть электрическая зубная щетка, насадки на ней нужно заменять еще чаще – с периодичностью один раз в два месяца. Также следует заменить щетку в случае, если вы переболели гриппом или другой вирусной инфекцией.



Зубную щетку следует менять каждые 3 месяца / Фото Pexels

Вы можете определить, следует ли уже менять щетку и по ее внешнему виду. Если щетина начинает загибаться и торчать в разные стороны, это значит, что уже пора ее менять.

Одно исследование 2013 года даже показало, что ваша зубная щетка становится гораздо менее эффективной после всего 40 дней ее использования.