Під час щотижневого прибирання ми забуваємо про чимало предметів, якими користуємось чи не кожен день. Що і як часто треба прибирати вдома, розповідаємо далі.

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Що і як часто треба прибирати

Кухонні поверхні: щодня

Навіть якщо поверхня здається вам чистою, перед приготуванням її варто протерти: бродячі мікроби з вчорашньої вечері точно не доповнять вашу вечерю, а от потішити хворобами можуть.

Смартфон: щодня

Телефона ми торкаємось незліченну кількість разів протягом дня: у транспорті. в магазині, на роботі чи вдома. І якщо руки після прогулянки ми миємо, то про гаджет забуваємо. Тож зі всіма бактеріями, яких зібрали протягом дня, частенько лягаємо в ліжко і навіть спимо. Рекомендуємо подбати про надійний захист організму та мінімум раз на день протирати телефон.



Протріть свій смартфон / Фото Pexels

Холодильник: щоквартально

Залишки їжі та цвіль – саме так, у вашому холодильнику зберігаються не лише продукти, які ви туди поставили, але і їхні рештки з цілим букетом бактерій та мікробів. Щоб уникнути неприємних "приправ", спорожнюйте та мийте холодильник кожні 3 – 4 місяці. Рекомендуємо це робити водою з розведеною ложкою харчової соди.

Холодна пора наближається, а з нею – і сезон вірусів та застуд. Подбайте про якісний захист для себе і своїх рідних. Більше про перевірені методи профілактики розповідаємо тут.

Пульт від телевізора: щотижня

Витягуємо батарейки, біжимо по ватні диски, замочені у мильному розчині, та видаляємо усі липкі та жирні відбитки, які вже "приклеїли" до себе сотні шкідників. Також можна скористатись розчином однієї чайної ложки оцту та двох ложок води для якісної дезінфекції.

Туалети: щодня



Щоденне прибирання зекономить час на вихідних / Фото Pexels

Не варто відкладати миття унітаза на потім, ви значно зекономите свій час, якщо щодня будете злегка його протирати щіткою та краплею очищувального засобу.

Рушники для ванної кімнати: кожні 3 – 4 використання

Головна підступність рушників – їхнє вологе середовище, у якому оселяються та множаться сотні бактерій. Саме тому після 3 – 4 використань рушники варто змінювати. Не забувайте їх висушувати одразу, аби уникнути цвілі.

Леза для гоління: 5 – 7 застосувань

З бритвами також не варто затягувати: тривале користування точно не буде корисним ані для шкіри, ані для вас. Попри можливі механічні ушкодження, ви ризикуєте занести під шкіру цілий букет бактерій.