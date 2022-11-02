Психолог Спартак Суббота стверджує, що ця проблема має психологічне та біологічне підґрунтя. І якщо невирішені справи ще можна виключити зі списку, то як бути з біологією?

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Що зробити вранці, аби мати гарний настрій

Когнітивно-поведінковий терапевт запевняє, що вся справа в кортизолі. Саме він допомагає нам прокинутись та може добряче підвищити рівень тривоги, якщо не вміти його контролювати. А допоможе у цьому сніданок, який Спартак не рекомендує пропускати.

Я вранці не дуже люблю снідати, але "запихаюсь", бо розумію, що це потрібно. Є гормони антагоністи, є агоністи. Агоністи це ті, які посилюють дію чогось, антагоністи є протилежними і пригнічують дію гормону. Кортизол є антагоністом інсуліну. Коли у вас велика кількість кортизолу, а вранці її велика кількість, у вас знижується рівень інсуліну, а він впливає на регуляцію цукру в крові,

– пояснює терапевт.



Чому не варто пропускати сніданок / Фото Pexels

Тобто вранці ви прокидаєтесь з високим рівнем кортизолу, достатньо високим рівнем цукру і низьким рівнем інсуліну. З таким же набором гормонів людина стикається в момент, коли з'являється загроза для її життя. У цей момент вмикається симпатична нервова система, яка відповідає за реакцію "бий, біжи, замри", та продукує цілу низку потрібних для цих дій гормонів.

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Цікаво, що у спробах врятувати себе ви не відчуєте відчуття голоду чи спраги, адже парасимпатична нервова система, що відповідає за нормалізацію якості життя, в цей момент вимкнена. В організмі активно виділяється адреналін і кортизол, який підвищує цукор. Такий тандем забезпечує зростання рівня тривоги.

А тепер врахуємо той факт, що нервова система має здатність запам'ятовувати, тож коли у вас високий рівень кортизолу, автоматично зростає і тривога.

"Тому я рекомендую їсти вранці. Більше білків, менше вуглеводів. У вас буде знижуватись рівень кортизолу, тому що буде підвищуватись рівень цукру, але нормальним чином, завдяки їжі. Буде підвищуватись рівень інсуліну для того, щоб заменеджерити рівень цукру. І тому ви не будете так нервувати", – підсумував Спартак.