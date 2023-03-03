Вчені повідомили, що від величини зарплати залежить не лише якість вашого життя, харчування та вид розваг, а й навіть здоров'я. Розповідаємо про це далі.

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Як низька зарплатня впливає на здоров'я

Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Мейлмана при Колумбійському університеті у Нью-Йорку дослідили зв'язок між рівнем заробітку та ризиком передчасної смерті. До цього були лишень деякі гіпотези.

Під "мікроскопом" науковців опинились 4 тисячі людей, яким було від 50 до 57 років. Однією з умов було те, щоб вони працювали протягом 1992 – 2004 та 1998 – 2010 років. Також під час дослідження брали до уваги соціально-демографічні чинники, стать та наявність захворювань.



Заробіток може впливати на здоров'я / Фото Pexels

Виявилось, що серед 2 348 людей, які завжди мали хороший стабільний дохід, було всього 199 смертей. З 1288 осіб, які заробляли періодично, було 208 смертей. А серед 366 учасників, які мали низьку зарплатню, померли 275. Решта людей мали нестійку зайнятість.

Вчені такий зв'язок пояснюють якістю життя, яку люди можуть собі дозволити залежно від заробітку. Часто через низький дохід погіршується харчування, люди не ходять до лікарів чи отримують медичні послуги низької якості. А якщо додати сюди ще й постійну тривогу через відсутність грошей, то це все негативно впливатиме на здоров'я.

Робити глобальні висновки поки зарано. Проте вже можна простежити зв'язок між соціальною та економічною політиками: якщо покращить фінансовий стан низькооплачуваних працівників, можуть зрости і демографічні показники.