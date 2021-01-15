Сучасні дослідження продовжують встановлювати взаємозв'язок між випадінням волосся та недостатністю мікроелементів Про останні висновки та те, як саме дефіцит вітаміну D впливає на стан волосся, розповідає лікарка-трихолог.

Вітамін D стимулює ріст волосяних фолікулів, тому його дефіцит може бути причиною випадіння волосся, повідомляє у своєму Instagram-аккаунті дерматологиня та трихологиня Катерина Мельник. Однак, якщо ви точно не знаєте, чи ваш організм страждає від недостатності вітамінів, краще не розпочинати їх прийом "про запас".

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Нещодавні дослідження, в яких взяли участь жінки із телогеновим випадінням волосся та андрогенною алопецією, показали нижчий рівень вітаміну D у жінок з випадінням волосся у порівнянні зі здоровими.

Телогенове або дифузне випадіння волосся – це стан, при якому волосся випадає більше норми. Випадіння може сягати 150–200, а іноді й більше волосин на день.



Андрогенна алопеція – це витончення волосся, що призводить до облисіння тім'яної і лобної ділянки чоловіків та випадіння волосся в ділянці центрального проділу голови з поширенням на її бічні поверхні – у жінок.

Рівень вітаміну D у сироватці крові, слід оцінювати до початку лікування у всіх пацієнтів, яким діагностують дифузне випадіння волосся.

Чи є зв’язок між дефіцитом вітаміну D у чоловіків з андрогенним випадінням

Останнє дослідження 2020 року щодо зв’язку дефіциту вітаміну D з андрогенною алопецією у чоловіків, показало, що з 50 добровольців у 43 був дефіцит вітаміну D, в інших 7 чоловіків – було виявлено недостатність мікроелемента.

Отже, дефіцит вітаміну D може відігравати певну роль у виникненні андрогенної алопеції у чоловіків, але для точного підтвердження цих висновків необхідні масштабніші дослідження.

Що робити, якщо випадає волосся

Лікарка радить не пити вітамін D “про всяк випадок”. Натомість вам потрібно звернутися до дерматолога-трихолога, який проведе комплексний огляд та встановить точний діагноз.

Пам'ятайте, що в однієї людини може бути як одна причина випадіння волосся, так і цілий комплекс порушень.

Якщо причина дійсно пов’язана з вітаміном D, ви все одно не знаєте абсолютно точно вихідний рівень мікроелемента в організмі. При недостатності лікарі призначають одне дозування, при дефіциті – воно буде абсолютно інакшим. Наприклад, щоденна доза 2000 МО вже не буде ефективною для досягнення рекомендованого рівня при лікуванні дефіциту вітаміну D.

Саме тому лікар призначає відповідне лікування лише після оцінки результатів аналізу крові на 25 (ОН) D3.