Поки безліч закладів закрито, а працівники переведені на дистанційну роботу – з’являється час подбати про своє здоров’я. До яких лікарів сходити, які аналізи здати та яка вакцинація необхідна першочергово? Про це все – розповідає сімейна лікарка.

Сімейна лікарка та педіатр Оксана Карназей, поділилася порадами, які допоможуть зробити локдаун по-справжньому корисним. Лікарка пропонує не втрачати часу, поки ви перебуваєте на дистанційній роботі або канікулах, а пройти повне медичне обстеження, на яке вам завжди бракувало часу.

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Лікарка склала спеціальний чек-лист справ, які допоможуть зорієнтуватися, яких саме лікарів відвідати в здоровому новому році.

Програма мінімум

Відвідати свого сімейного лікаря

дізнатися, які скринінгові обстеження треба робити саме у вашому віці;

перевірити графік вакцинації (свій та дитини);

уточнити, які аналізи варто здати, щоб дізнатися, які точно вітаміни пропити для профілактики та усунення дефіцитів.

Сходити до гінеколога/уролога

Перший допоможе запобігти захворюванням репродуктивної системи, оглянути стан яєчників, налагодити гормональний фон. Цей візит важливий, адже безліч жіночих порушень проявляються без серйозної симптоматики, а значить – кожне відтермінування походу до гінеколога ускладнює ваш стан.

Уролог же огляне сечову систему. Саме цей лікар допоможе уникнути захворювань нирок, сечоводів, сечового міхура та уретри.

Записатися на профілактичну чистку зубів до стоматолога

Ще один обов'язковий пункт, особливо, якщо ви вже навіть не пригадуєте. коли востаннє відвідували стоматолога.

Додаткові процедури

Якщо ви пройшли вищезгадані обстеження, можна зануритися глибше та приділити здоров'ю ще більше часу. Поцікавтеся вакцинами, які необхідні вам та вашим дітям, а також – здайте аналізи на дефіцити.

Які вакцини треба робити дорослому:

проти дифтерії і правцю;

проти грипу;

проти пневмококу;

проти гепатиту В і А;

проти вірусу папіломи людини.

Спектр обстежень, залежатиме від анамнезу.

Які аналізи може порекомендувати вам ваш лікар:

загальний аналіз крові;

феритин;

вітамін D;

гормони щитовидної залози;

ліпідограму;

глюкозу крові.

Які вакцини поза національним календарем необхідні дітям

проти грипу;

проти пневмокока;

проти гепатиту А;

проти вітряної віспи;

проти менінгококової інфекції;

проти вірусу папіломи людини (з 9 років).

Щоб безпечно пройти обстеження та профілактичні заходи, обирайте клініки, де є розподіл пацієнтів. Це необхідно, щоб ви не стикалися в одній черзі з хворими пацієнтами.