Современные исследования продолжают устанавливать взаимосвязь между выпадением волос и недостатком микроэлементов О последних выводах и о том, как дефицит витамина D влияет на состояние волос, рассказывает врач-трихолог.

Витамин D стимулирует рост волосяных фолликулов, поэтому его дефицит может быть причиной выпадения волос, сообщает в своем Instagram-аккаунте дерматологиня и трихологиня Катерина Мельник. Однако, если вы точно не знаете, страдает ли ваш организм от недостатка витаминов, лучше не начинать их прием "про запас".

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Недавние исследования, в которых приняли участие женщины с телогенового выпадением волос и андрогенной алопецией, показали более низкий уровень витамина D у женщин с выпадением волос по сравнению со здоровыми.

Телогеновое или диффузное выпадение волос – это состояние, при котором волосы выпадают больше нормы. Выпадение может достигать 150–200, а иногда и больше волос в день.



Андрогенная алопеция – это истончение волос, что приводит к облысению теменной и лобной области мужчин и выпадения волос в области центрального пробора головы с распространением на ее боковые поверхности – у женщин.

Уровень витамина D в сыворотке крови, следует оценивать до начала лечения у всех пациентов, которым диагностируют диффузное выпадение волос.

Существует ли связь между дефицитом витамина D у мужчин с андрогенным выпадением

Последнее исследование 2020 насчёт связи дефицита витамина D с андрогенной алопецией у мужчин, показало, что из 50 добровольцев в 43 был дефицит витамина D, в остальных 7 мужчин –была обнаружена недостаточность микроэлемента. Итак, дефицит витамина D может играть определенную роль в возникновении андрогенной алопеции у мужчин, но для точного подтверждения этих выводов необходимы более масштабные исследования.

Что делать, если выпадают волос

Врач советует не принимать витамин D "на всякий случай". В первую очередь, вам нужно обратиться к дерматологу-трихологу для осмотра и установления диагноза.

Помните, что в одного человека может быть как одна причина выпадения волос, так и целый комплекс нарушений.

Если причина действительно связана с витамином D, вы все равно не знаете совершенно точного уровня микроэлемента в организме. При недостаточности врачи назначают одно дозирования, при дефиците – оно будет абсолютно другим. Например, ежедневная доза 2000 МЕ уже не будет эффективной для достижения рекомендованного уровня при лечении дефицита витамина D. Именно поэтому врач назначает соответствующее лечение только после оценки результатов анализа крови на 25 (ОН) D3.