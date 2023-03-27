Дослідники з Медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі виявили новий спосіб діагностувати хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях. Розповідаємо про експеримент детальніше.

Цікаво Сирени провокують проблеми зі здоров'ям: ось чому

Очі та хвороба Альцгеймера: який зв'язок

Хвороба Альцгеймера починається в мозку за десятиліття до появи перших симптомів втрати пам'яті. Якщо лікарі зможуть рано виявити хворобу, люди матимуть змогу контролювати свої "модифіковані фактори ризику", як-от високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину і діабет,

– каже невролог Річард Айзексон.

Одним із варіантів діагностики можуть стати очі. Науковці протягом 14 років досліджували очі й тканини мозку 86 людей із когнітивними порушеннями. Потім порівняли зразки від донорів із нормальною когнітивною функцією із тими, хто мав легкі та важкі порушення.



Очі можуть багато розповісти про здоров'я / Фото Pexels

У сітківці хворих виявили значне збільшення кількості бета-амілоїду, який є одним із ключових "маркерів" нейродегенеративного захворювання. Цей білок утворює "бляшки", що збираються у мозку людей з хворобою Альцгеймера.

Окрім цього, кількість мікрогліальних клітин зменшилася на 80% у людей з когнітивними проблемами. Ці клітини відповідають за відновлення та підтримку інших клітин, включно з очищенням мозку та сітківки від бета-амілоїду. Цей факт також говорить про симптоми розвитку деменції.

"Наше дослідження є першим, яке надає глибокий аналіз білкових профілів і молекулярних, клітинних і структурних ефектів хвороби Альцгеймера в сітківці ока людини, а також того, як вони співвідносяться зі змінами в мозку і когнітивних функціях. Ці зміни в сітківці корелювали зі змінами в частинах мозку, які називаються енторінальною та скроневою корою, що є центром пам'яті, навігації та сприйняття часу", – наголошує професорка нейрохірургії Майя Короньо-Хамауї.

Читайте також Ліки проти хвороби Альцгеймера: вам просто треба когось любити

Результати можуть посприяти розробці методів візуалізації, які дозволять лікарям раніше і точніше діагностувати хворобу Альцгеймера, а також відстежувати її прогрес неінвазивно, спостерігаючи за усім через око.

Нагадаємо, хвороба Альцгеймера – нейродегенеративне захворювання, яке повільно знищує клітини мозку. Воно є найбільш поширеним видом деменції й становить близько 60 – 65% від усіх випадків. Її основними ознаками називають втрату пам'яті, апраксію-агнозію-афазію, погіршення комунікації, зміни особистості, поведінкові й фізичні зміни.