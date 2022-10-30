Група дослідників з Японії віднайшла унікальний зв'язок між окситоцином, який ще називають гормоном кохання, та покращенням когнітивних функцій. Більше про відкриття розповідаємо далі.

Цікаво 5 продуктів, які продовжують життя: дешево і дуже корисно

Кохання стане ліками проти хвороби Альцгеймера

Вчені змогли зупинити та повернути назад процес порушення когнітивної функції за допомогою експерименту на гризунах, які мали проблеми з пам'яттю. У дихальні шляхи мишей ввели похідне окситоцину, а після цього провели тести Y-лабіринту та водного лабіринту Морріса (MWM). Вони створені для вивчення просторової роботи та просторової референтної пам'яті.

Оцінка результату також передбачає і врахування рухової активності гризунів за допомогою багатоканальної системи підрахунку. Дієвість експерименту можна було простежити за допомогою другої групи гризунів, які пройшли такі ж тести, але без введення окситоцину. Як результат, перша група демонструвала кращі показники.



Вчені здивували відкриттям / Фото Pexels

Холодна пора наближається, а з нею – і сезон вірусів та застуд. Подбайте про якісний захист для себе і своїх рідних. Більше про перевірені методи профілактики розповідаємо тут.

Вчені підсумували, що окситоцин здатен інтраназально досягати тканини головного мозку, що може бути корисним для лікування когнітивних порушень у клінічних умовах.

Моя команда першою показала, що окситоцин може покращувати порушення пам'яті, викликані [B-амілоїдним пептидом] у мишей. Це говорить про те, що окситоцин може допомогти зменшити зниження когнітивних функцій, яке ми спостерігаємо під час хвороби Альцгеймера,

– пояснює провідний автор дослідження Дзюн-Ічіро Ока.