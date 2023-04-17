Дослідники з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха розробили модель, яка може виявити стрес на робочому місці, просто вивчивши, як люди друкують і рухають комп'ютерною мишкою. Розповідаємо про експеримент детальніше.

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Який зв'язок між роботою за комп'ютером і стресом

Для діагностики стресу достатньо постежити за працівниками і тим, як вони користуються клавіатурою. Ключовими ознаками виявились збільшення кількості помилок при наборі тексту та більш нестабільні рухи мишки, ніж зазвичай.

Люди, які перебувають у стані стресу, рухають вказівником миші частіше і менш точно, а також долають більші відстані на екрані. З іншого боку, розслаблені люди обирають коротші та пряміші маршрути, щоб дістатися до місця призначення,

– пояснює авторка дослідження Мара Негелін.



Проаналізуйте свої рухи за комп'ютером / Фото Pexels

Вчені також визначили, що офісні працівники, які відчувають стрес, частіше пишуть уривками та роблять чимало коротких пауз. Люди, у яких немає проблеми зі здоров'ям більш зосереджені, тому не так часто зупиняються під час набору тексту.

Зв'язок між стресом і змінами в офісній поведінці пояснюється теорією нейромоторного шуму. Під час експерименту вчені спостерігали за 90 учасниками в лабораторії, які виконували завдання, максимально наближені до реальних – планування зустрічей, запис даних, аналіз паперів.

Ми були здивовані тим, що поведінка піддослідних під час набору тексту та миші краще прогнозувала стан стресу, ніж частота серцевих скорочень,

– резюмує Негелін.