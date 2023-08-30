Нещодавні дослідження показали, що є всього один фактор, який може визначити довголіття, і він справді немає нічого спільного з фізичними вправами. Виявляється, вся річ у збереженні вашої ваги у тому ж стані, у якому вона є зараз.

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Як досягти довголіття

Звісно, не варто починати надмірно вживати алкоголь чи курити, адже ці звички також вплинуть на довжину та якість вашого життя, проте головним чинником, який впливає на ваші шанси дожити до 90 років, є ваша вага.

Дослідження показали, що серед 54 тисяч учасників експерименту ті, вага яких змінилася після 60 років, мали менше шансів дожити до пізньої старості. Ви можете подумати, що мовиться тільки про набір зайвої ваги у літньому віці, проте це не так.

Інший експеримент показав, що ті люди, які ненавмисно схудли, мали на 51% менше шансів дожити до 90 років.

Якщо жінки похилого віку втрачають вагу, хоча вони не намагаються схуднути, це може бути ознакою поганого здоров’я,

– пояснив доктор Аладдін Шадьяб.



Люди, які надмірно худнуть, мають менше шансів жити довго / Фото Pexels

Ненавмисна втрата ваги може бути передвісником передчасної смерті, і вона настільки ж шкідлива, які і набір зайвої ваги. Виявляється, люди, які після 60 років набрали більше, ніж 5% від маси свого тіла, також мали менше шансів на довголіття.

Отож, саме збереження вашої поточної ваги може бути ключем до довгого і здорового життя. Втім, лікарі все ж зазначають, що якщо ви маєте надмірну вагу, яка впливає на ваше здоров'я, вам все одно краще скинути її.

Якщо ви відчуваєте, що втрачаєте вагу мимоволі, зверніться до лікаря, а також спробуйте додати до свого щоденного раціону 500 додаткових калорій. Це можна зробити за допомогою легких перекусів сиром, горіхами та насінням.