Недавние исследования показали, что есть всего один фактор, который может определить долголетие, и он действительно не имеет ничего общего с физическими упражнениями. Оказывается, все дело в сохранении вашего веса в том же состоянии, в каком он сейчас.

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Как достичь долголетия

Конечно, не стоит начинать чрезмерно употреблять алкоголь или курить, ведь эти привычки также повлияют на длину и качество вашей жизни, однако главным фактором, влияющим на ваши шансы дожить до 90 лет, является ваш вес.

Исследования показали, что среди 54 тысяч участников эксперимента те, вес которых изменился после 60 лет, имели меньше шансов дожить до поздней старости. Вы можете подумать, что речь идет только о наборе лишнего веса в пожилом возрасте, но это не так.

Другой эксперимент показал, что неумышленно похудевшие люди имели на 51% меньше шансов дожить до 90 лет.

Если пожилые женщины теряют вес, хотя они не пытаются похудеть, это может быть признаком плохого здоровья,

– объяснил доктор Аладдин Шадьяб.



Люди, которые чрезмерно худеют, имеют меньше шансов жить долго / Фото Pexels

Непреднамеренная потеря веса может быть предвестником преждевременной смерти, и она столь же вредна, как и набор лишнего веса. Оказывается, люди, которые после 60 лет набрали больше 5% от массы своего тела, также имели меньше шансов на долголетие.

Итак, именно сохранение вашего текущего веса может быть ключом к долгой и здоровой жизни. Впрочем, врачи все же отмечают, что если у вас избыточный вес, который влияет на ваше здоровье, вам все равно лучше сбросить его.

Если вы чувствуете, что теряете вес непроизвольно, обратитесь к врачу, а также попробуйте добавить в свой ежедневный рацион 500 дополнительных калорий. Это можно сделать с помощью легких перекусов творогом, орехами и семенами.