Первое, что вам нужно для достижения тонкой "осиной" талии – это крепкий пресс, чтобы вы могли предотвратить травмы во время тренировок. Кроме того, пресс позволит вам легче справляться со многими обычными физическими задачами.

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Бег

Даже если вы не слишком любите бегать, этот вид физической активности может принести фантастический результат. Тренер Мэтт Клаес отмечает, что это упражнение – одно из лучших, которое вы можете сделать для достижения тонкой талии.

Это потому, что вы сжигаете высокое количество калорий за столь малый промежуток времени,

– поделился Клаэс.

Впрочем, если вы не являетесь опытным бегуном, вам не стоит пытаться пробежать сразу пять километров. Попробуйте постепенно добавлять бег к своим тренировкам и попробовать начать с коротких интервалов – 5 минут бега и 10 минут отдыха. Если это покажется слишком сложным, вы можете отдыхать дольше.

Если на следующий день вы не будете испытывать боли или слишком сильного истощения, постепенно увеличивайте расстояние и время бега. Также Мэтт Клаес отмечает, что когда вы только начинаете бегать, вы должны дать своему телу отдых между пробежками – не менее 48 часов.



Бег очень полезен для похудения / Фото Pexels

Гребля

Если вы можете ходить в спортзал и пользоваться специальным тренажером для гребли, это может стать неплохой альтернативой бегу, ведь этот вид тренировок прекрасно подходит для новичков и очень безопасен для суставов.

Мэтт Клаес убежден, что такие упражнения сжигают поразительное количество калорий за короткое время, и потому хорошо подойдут для похудения в районе талии.

Гребные движения, такие как гребки на тросе под разными углами, гребки в наклоне или гребки с гантелями, в определенной степени влияют на мышцы спины. Укрепление спины поможет вашей осанке, придаст мышечную ткань и создаст иллюзию меньшей талии.

– рассказал Клаес.

Велосипедные сгибания

Вот и пора упражнений для пресса. Если вы хотите позаниматься дома, тогда эти сгибания идеально подойдут для вас.

Лягте на спину на коврик, согните колени, а ступни прижмите к земле. Положите руки за голову, правое колено поднимите к груди и поверните туловище так, чтобы левый локоть коснулся правого колена. Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороной,

– дает инструкции тренер Натан Ллойд.

Изменяйте стороны, пока не достигнете 20 – 30 повторений. Убедитесь, что вы выполняете упражнения регулярно, ведь только так вы сможете получить желаемый результат.