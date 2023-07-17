Диетологи уверены, что хлеб можно выбросить из своего питания, но только при условии, что вы замените его другими питательными продуктами, которые помогут вам обогатить рацион. Но хлеб также может оказаться полезным, если подобрать его правильно.

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Как хлеб влияет на похудение

Хлеб может помешать вам сбросить лишние килограммы, однако не потому, что он вреден как таковой, а из-за количества, в котором вы его едите. Для того чтобы поддерживать сбалансированную, здоровую диету вам стоит проследить количество калорий, которые вы потребляете ежедневно. В частности, если вы едите всего один ломтик хлеба на завтрак, он не повлияет на вашу фигуру, однако если вы добавляете хлеб к каждому приему пищи, стоит задуматься о более здоровых альтернативах.

Но на похудение влияют не только углеводы, содержащие в хлебобулочных изделиях, но и те продукты, которые вы их замените. Перед отказом от хлеба сначала проконсультируйтесь с вашим врачом, чтобы он помог вам разработать план, отвечающий вашим потребностям.



Хлеб содержит много углеводов / Фото Pexels

Но не забывайте, что углеводы, влияющие на фигуру, содержатся не только в хлебе, но и в рисе, макаронах, картофеле, горохе и молоке. Отказаться от всех этих продуктов невозможно и нежелательно, ведь некоторые из них крайне полезны для здоровья.

Потеря веса заключается в том, что вы употребляете меньше калорий, чем тратите. Так что для того, чтобы терять по пол килограмма в неделю, вам нужно есть на 500 – 750 калорий меньше. Именно столько их есть в 6 – 10 ломтиках хлеба.

Но если вы отказываетесь от хлеба, обязательно продумайте, чем вы замените этот продукт. Диетологи советуют добавить в рацион более низкокалорийные заменители – фрукты и овощи.

Впрочем, хлеб можно вписать в план похудения – если вы выбираете его с умом и следите за порциями. К примеру, белый хлеб очень быстро переваривается и вызывает резкое повышение и падение уровня сахара в крови. В то же время целозерновой хлеб будет более полезной альтернативой.