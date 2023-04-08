Німецькі вчені зуміли порадувати мешканців країн із прохолодним кліматом. Розповідаємо, що ж такого вони виявили.

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Чи допомагає холод жити довше

Науковці створили модель безхребетного організму, який культивував клітини людини, що дозволяє "переносити" результати на людське тіло. За творінням спостерігали у різних кліматичних умовах.

Коли німецькі вчені помістили модель у холод, то це спричинило боротьбу з білковими скупченнями. Виявилось, що низькі температури впливають на активність протеасом – окремого механізму, який видаляє пошкоджені білки з клітин, що дозволяло боротись, зокрема, з генами бічного аміотрофічного склерозу та хвороби Гентінгтона.



Холод може бути позитивним для організму / Фото Pexels

Результати демонструють, як у ході еволюції холод зберіг свій вплив на регуляцію протеасом – з терапевтичними наслідками для старіння та пов'язаних з ним захворюваннями,

– наголосив автор дослідження Девід Вілчес.

Це означає, що холод може продовжити життя, адже знижує ризики розвитку нейродегенеративних хвороб, пов'язаних з агрегацією білків, як-от хвороби Альцгеймера, Паркінсона, Гентінгтона та бічний аміотрофічний склероз.

Автор експерименту вважає, що отримані результати незабаром можуть бути застосовані до інших схожих захворювань людей, а також до хвороб тварин.