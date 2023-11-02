Втрата ваги може бути простішою, ніж ви собі уявляли: якщо ви правильно спатимете, ви можете скидати зайві кілограми, фактично нічого не роблячи! Про фантастичні способи худнути уві сні розповіла експертка Алекса Меллардо.

Цікаво 5-хвилинне тренування для схуднення: результат миттєвий

Висипайтеся

Ця порада може прозвучати надзвичайно очевидно, та, скоріш за все, ви навіть не підозрюєте, наскільки достатній сон насправді важливий для контролю ваги. Це підтверджують навіть численні дослідження: саме 7-годинний сон вночі допомагає контролювати рівень гормонів голоду та активує обмін речовин.

Коли ви не відпочиваєте достатньо, ви, як правило, їсте більше, що спричиняє порушення гормонального фону. Це може змінити рівень насичення або ви можете відчувати голод протягом дня, і ви можете жадати певної їжі, яка, швидше за все, містить більше калорій, вуглеводів і жиру,

– поділилася експертка з фітнесу Надя Мердок.

Окрім того, під час глибокого сну ваше тіло спалює набагато більше калорій, ніж коли ви впите поверхнево.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Пийте багато води протягом дня

Так, це не зовсім порада щодо схуднення уві сні, проте це також дуже важливо. Для того, щоб скидати вагу вночі і ефективно спалювати калорії, вам потрібно глибоко, міцно спати, а пробудження серед ночі для того, щоб випити води чи перекусити можуть завадити цій меті.

Окрім того, зволоження протягом дня допомагає підтримувати численні функції вашого організму і вночі – активує метаболізм та зменшує відчуття голоду. Ви могли про це не знати, проте навіть невелика нестача води в організмі може призвести до того, що ваш організм посилатиме вам помилкові сигнали голоду.



Пити воду вдень дуже важливо для організму / Фото Pexels

Спіть у прохолодній кімнаті

Дослідження показують, що саме сон при невисокій температурі допомагає вашому тілу якнайкраще розслабитися та сприяє глибокому відпочинку, який відновить ваш організм.

Нижчі температури можуть сприяти активації бурого жиру, типу жиру, який спалює калорії, щоб виробляти тепло. Сон у кімнаті з температурою близько (19 градусів за Цельсієм може допомогти вашому тілу спалювати більше калорій під час сну,

– поділилася дієтологиня Тріста Бест.

Тож якщо ви хочете не тільки добре відпочити, але і трохи схуднути під час сну, переконайтеся, що у вашій спальні не надто спекотно.